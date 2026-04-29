Triscina, riapre dal 1 giugno la Farmacia Rotolo, servizio importante per residenti e turisti

di: Publiredazionale - del 2026-04-29

Anche per l’estate 2026 torna un servizio essenziale per il territorio: la Farmacia Rotolo riaprirà la sede stagionale di Triscina dal 1° giugno al 30 settembre, garantendo assistenza sanitaria durante tutto il periodo estivo.

La riapertura avviene in virtù del provvedimento di assegnazione, a seguito di pubblico bando, rilasciato dal Comune di Castelvetrano, che ogni anno autorizza l’attivazione del presidio farmaceutico stagionale nella località balneare, a supporto dell’aumento della popolazione nei mesi estivi.

Situata in una delle mete più frequentate della zona, la farmacia rappresenta un punto di riferimento non solo per i residenti, ma anche per i numerosi turisti che scelgono Triscina per le proprie vacanze. Proprio per rispondere a queste esigenze, la Farmacia Rotolo sarà aperta tutti i giorni, offrendo servizi farmaceutici completi, consulenza professionale e assistenza continua.

La Farmacia Rotolo è già radicata sul territorio con la sede di Castelvetrano, in via Trapani 58, ed è punto di riferimento anche per le comunità di Partanna e Mazara del Vallo, garantendo professionalità, esperienza e attenzione alla salute dei cittadini. La riapertura della sede di Triscina conferma l’impegno costante nel garantire un servizio capillare ed efficiente, contribuendo alla sicurezza sanitaria e al benessere sia dei residenti sia dei visitatori