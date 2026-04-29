Offese social al Sindaco Lentini, la solidarietà del PD castelvetranese

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-29

Il circolo locale del Partito Democratico di Castelvetrano interviene con fermezza in merito ai recenti attacchi verbali e alle offese personali rivolte via social al Sindaco della nostra città. Pur ribadendo la nostra netta distanza dalle scelte politiche dell’attuale amministrazione e confermando il nostro ruolo di opposizione vigile e critica, riteniamo che sia stato ampiamente superato il limite del confronto civile. La critica all’operato politico, anche quando aspra e determinata, è il sale della democrazia; l’insulto becero, la denigrazione personale e l'offesa gratuita ne sono invece il veleno.

"Come forza politica, sentiamo il dovere di condannare questo preoccupante imbarbarimento della partecipazione alla vita pubblica. Trasformare il disagio dei cittadini - pur legittimo - in attacchi personali e violenza verbale non aiuta a risolvere i problemi del territorio, come quelli legati alla frazione di Triscina, ma contribuisce solo a degradare il dibattito cittadino. Esprimiamo pertanto la nostra piena solidarietà al Sindaco, convinti che il rispetto dei ruoli e delle persone debba restare il presupposto imprescindibile per ogni forma di impegno civile e politico".