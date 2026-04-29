Tossicodipendenza digitale, interessante convegno indetto dell’Associazione Hypsas

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-29

Tossicodipendenza digitale: il convegno dell’Associazione Hypsas tra consapevolezza e prevenzione

Grande partecipazione e interesse per il convegno organizzato dall’Associazione Hypsas sul tema della “tossicodipendenza digitale: manipolazione delle nuove generazioni e conseguente abuso tecnologico”, una problematica sempre più attuale e rilevante nel panorama sociale contemporaneo.

L’iniziativa si è articolata in due giornate: il 27 aprile presso l’Hotel Admeto e il 28 aprile presso il Liceo Scientifico di Castelvetrano, coinvolgendo un pubblico eterogeneo composto da giovani, famiglie e operatori del settore.

Relatore d’eccezione è stato Pietro De Angelis, studioso che da decenni analizza con competenza e sensibilità i fenomeni legati all’impatto delle tecnologie digitali sull’individuo. Il suo intervento si è rivelato particolarmente significativo, offrendo una chiave di lettura approfondita dei meccanismi di manipolazione digitale e stimolando importanti riflessioni sia nei più giovani sia negli adulti.

Nel corso degli incontri è emerso con chiarezza come la tecnologia rappresenti uno strumento straordinario, capace di semplificare e migliorare numerosi aspetti della vita quotidiana. Allo stesso tempo, è stata sottolineata la necessità di sviluppare una maggiore consapevolezza nell’uso e nella gestione dei dispositivi digitali, per evitare forme di dipendenza silenziosa e subdola che possono compromettere i processi cognitivi, le dinamiche interiori e, più in generale, il modo di vivere, pensare e relazionarsi.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita collettiva, contribuendo a sensibilizzare la comunità su un tema tanto delicato quanto urgente. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e a quanti hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa, in particolare al socio Luca Fratello, promotore del progetto.