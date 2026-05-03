Da Castelvetrano a Roma: Frà Giuseppe Pipitone presenta a Roma il suo libro, frutto di fede e studio

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-04

Una notizia che riempie il cuore di gioia quella che riguarda la comunità della Parrocchia Santa Lucia. Il parroco, Frà Giuseppe M. Pipitone, si appresta a vivere un momento molto significativo: la presentazione del suo libro a Roma. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio alle ore 18:00, presso la prestigiosa "Chiesa degli Artisti" (Basilica di Santa Maria in Montesanto) in Piazza del Popolo. Qui, Frà Giuseppe racconterà il suo lavoro dal titolo: "La preghiera dei Re di Giuda in periodo di crisi militare".

Frà Giuseppe appartiene alla comunità dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria, una realtà che mette al centro della loro vocazione la povertà e l’evangelizzazione. È proprio in questo contesto di povertà che il suo traguardo brilla ancora di più: Il libro è infatti tratto dalla sua tesi di Dottorato, discussa lo scorso 6 dicembre a Roma presso il Pontificio Istituto Biblico, premiata con la prestigiosa valutazione di "Magna cum Laude" e il titolo di Dottore in Sacra Scrittura.

Il volume analizza come, nei tempi biblici, i sovrani cercassero forza nella preghiera durante i momenti di crisi e di guerra. Sebbene l’evento si svolga a Roma alla presenza di importanti autorità della Chiesa e del mondo accademico come Sua Ecc. Mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia; P. Volantino Verde, Fondatore dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria (PFSGM); P. Peter Dubovský, S.J., Biblista e Presidente del Pontificio Istituto Biblico di Roma, la soddisfazione più grande resta quella dei suoi parrocchiani. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Catia Acquesta.

Per la comunità di Santa Lucia, Frà Giuseppe è l'esempio di come la vera sapienza nasca dalla preghiera. A lui vanno gli auguri più affettuosi da parte di tutti i fedeli, fieri di avere una guida che sa unire un’intelligenza così brillante a un cuore così umile e povero.