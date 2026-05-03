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Da Castelvetrano a Roma: Frà Giuseppe Pipitone presenta a Roma il suo libro, frutto di fede e studio

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-04

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Immagine articolo: Da Castelvetrano a Roma: Frà Giuseppe Pipitone presenta a Roma il suo libro, frutto di fede e studio

Una notizia che riempie il cuore di gioia quella che riguarda la comunità della Parrocchia Santa Lucia. Il parroco, Frà Giuseppe M. Pipitone, si appresta a vivere un momento molto significativo: la presentazione del suo libro a Roma. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio alle ore 18:00, presso la prestigiosa "Chiesa degli Artisti" (Basilica di Santa Maria in Montesanto) in Piazza del Popolo. Qui, Frà Giuseppe racconterà il suo lavoro dal titolo: "La preghiera dei Re di Giuda in periodo di crisi militare".

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    • Frà Giuseppe appartiene alla comunità dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria, una realtà che mette al centro della loro vocazione la povertà e l’evangelizzazione. È proprio in questo contesto di povertà che il suo traguardo brilla ancora di più: Il libro è infatti tratto dalla sua tesi di Dottorato, discussa lo scorso 6 dicembre a Roma presso il Pontificio Istituto Biblico, premiata con la prestigiosa valutazione di "Magna cum Laude" e il titolo di Dottore in Sacra Scrittura.

    Il volume analizza come, nei tempi biblici, i sovrani cercassero forza nella preghiera durante i momenti di crisi e di guerra. Sebbene l’evento si svolga a Roma alla presenza di importanti autorità della Chiesa e del mondo accademico come Sua Ecc. Mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia; P. Volantino Verde, Fondatore dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Gesù e Maria (PFSGM); P. Peter Dubovský, S.J., Biblista e Presidente del Pontificio Istituto Biblico di Roma, la soddisfazione più grande resta quella dei suoi parrocchiani. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Catia Acquesta.

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    • Per la comunità di Santa Lucia, Frà Giuseppe è l'esempio di come la vera sapienza nasca dalla preghiera. A lui vanno gli auguri più affettuosi da parte di tutti i fedeli, fieri di avere una guida che sa unire un’intelligenza così brillante a un cuore così umile e povero.

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