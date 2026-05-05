Castelvetrano, dal 4 al 10 maggio i festeggiamenti di San Francesco di Paola

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-05

“La comunità di Castelvetrano si appresta a onorare San Francesco di Paola, Compatrono della città e patrono della locale parrocchia, con una settimana ricca di appuntamenti religiosi, culturali e sociali previsti dal 4 al 10 maggio.

Le celebrazioni prendono il via lunedì 4 maggio con l'apertura quotidiana della chiesa alle ore 9:30 per la preghiera personale, seguita nel pomeriggio dal Rosario e dalla Celebrazione Eucaristica delle 18:30. Tra i momenti di rilievo della settimana si segnalano:

- Giovedì 7 maggio: dopo la Santa Messa, avrà luogo presso il Salone Parrocchiale la distribuzione dei pasti per i cittadini bisognosi, offerta dalla ditta Bitty Catering.

- Venerdì 8 maggio: la giornata sarà dedicata al primo anniversario della proclamazione del Santuario "Maria SS. della Tagliata", con una benedizione solenne con la Reliquia del Santo al termine della funzione pomeridiana.

Il fine settimana rappresenta il fulcro dei festeggiamenti. Venerdì sera, alle ore 21:00, il cortile dell’ex Convento dei Minimi ospiterà l’Agape fraterna e la seconda edizione della "Gara delle Torte", momenti pensati per il coinvolgimento dell'intera comunità parrocchiale.

Sabato 9 maggio, dopo il tradizionale scampanio dei sacri bronzi al mattino, si terrà alle 18:30 la Celebrazione Eucaristica che precederà l'uscita del simulacro. Seguirà la processione solenne per le principali vie cittadine (tra cui Viale Roma, Via A. Manzoni e Via Vittorio Emanuele), accompagnata dalla Banda Musicale "F. Mangiaracina", per concludersi con i giochi di luce al rientro in chiesa.

La domenica conclusiva vedrà, oltre alle celebrazioni solenni, un momento dedicato ai più piccoli con la presentazione del libro illustrato "Lillo e il bosco delle lucciole" alle ore 17:00. I festeggiamenti si chiuderanno con il sorteggio dei premi messi in palio per l'occasione.

Per tutta la durata della manifestazione, presso l'altare del Santo, sarà attiva una raccolta alimentare destinata alla Caritas, a testimonianza dello spirito caritatevole che caratterizza la figura di San Francesco di Paola”.