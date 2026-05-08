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Castelvetrano ricorda, il 19 marzo 1974 una data “politica” indimenticabile

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di: Salvatore Di Chiara - del 2026-05-08

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Immagine articolo: Castelvetrano ricorda, il 19 marzo 1974 una data “politica” indimenticabile

(ph. Castelvetranese doc - profilo Facebook )

19-03-1974: una data che ha fatto la storia. Da giorni - nel ricordo di Giovanni Gentile - era stato organizzato un evento culturale in sua memoria. La manifestazione indetta dal MSI-DN aveva suscitato - sin da subito - le ire di buona parte della politica locale. In uno scenario nazionale instabile, la città di Castelvetrano divenne sede di uno scontro di natura politica. Andiamo a ritroso con i fatti e ripercorriamo le tappe principali di quella settimana “movimentata”.

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    • L’evento culturale dal nome “Attualità di Giovanni Gentile” doveva rappresentare - secondo gli organizzatori - il giusto tributo a un uomo che aveva lasciato una traccia indelebile sul territorio italiano. E questo, sicuramente, avrebbe attirato moltissime critiche dalle opposte fazioni. Secondo alcuni esponenti, gli argomenti trattati dovevano toccare le opere letterarie e filosofiche dell’illustre personaggio. Ma tra mormorii e contestazioni, il gruppo consiliare comunista aveva già palesato la sua intenzione di far intervenire il Consiglio comunale perché adottasse una linea precisa in tal senso. E i fatti raccontano di una contestazione ancora più forte quando, dagli organizzatori, si seppe del possibile intervento - in chiusura - dell’on. Giorgio Almirante. Fu in quel momento che in città scoppiò la protesta da parte dei partiti di sinistra.

    Con un comunicato stampa veloce, il sen. prof. Armando Plebe intervenne sull’argomento e provò a stemperare i malumori della piazza. Ecco uno stralcio del suo intervento: “Castelvetrano è una città aperta al confronto. Sono sicuro che gli argomenti trattati saranno prova di ascolto, confronto e coraggio. Il territorio siciliano è luogo - da sempre - di intelligenza e rispetto. Anche questa volta, nonostante le difficoltà del caso, riusciremo a portare a compimento l’evento. Giovanni Gentile è stato un uomo di spessore. Colto, preparato e portatore di valori che ancora oggi, a distanza di molti anni, sono punti di riferimento per la scuola italiana”. Parole che non vennero colte; anzi, nei giorni successivi divennero elementi di discussioni accese.

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    • Nel frattempo, anche i deputati regionali siciliani di sinistra decisero di boicottare l’evento. La presenza di Almirante era cosa sgradita, non accettata. Come si comportò l’amministrazione castelvetranese? Fu così che venne indetto - in via straordinaria - il Consiglio comunale. Il 19 marzo la nostra città divenne il punto cardine dei due schieramenti politici. Il fronte del sì spinse per la fattibilità del convegno, mentre a sinistra consideravano la commemorazione un fatto espressamente negativo per la comunità. Anche le scuole castelvetranesi si mossero. Come? Alcuni gruppi paventarono l’idea di creare dei forti disordini, che avrebbero messo a soqquadro l’intera città. Appoggiati dai comunisti, cercarono in tutti i modi di impedire l’evento. 

    Quali furono le risposte? L’idea della giunta comunale fu quella di non impedire la commemorazione, ma richiese da parte della prefettura e della questura eventuali rinforzi di polizia per prevenire le reazioni da parte di gruppi extraparlamentari di estrema sinistra. Ancora una volta Castelvetrano fu teatro di un’accesa disputa politica. La gogna mediatica si abbatté sulla città come un violento tsunami dalle proporzioni imponenti. E come sempre, la storia insegna, a pagarne le spese fu la società civile.

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