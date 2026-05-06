Festival Mare e Gusto, apertura con Cammariere a Selinunte
di: Redazione - del 2026-05-06
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Sarà il concerto di Sergio Cammariere, il 20 giugno al Parco archeologico di Selinunte, ad aprire la terza edizione del Festival del Mare e del Gusto. La rassegna, organizzata dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro”, coinvolgerà 10 comuni tra le province di Trapani e Agrigento con eventi tra musica e valorizzazione del pescato locale.
In programma, tra gli altri, gli spettacoli di Giacomo Tantillo, Ivan Segreto, Daria Biancardi e Francesco Baccini. Chiusura il 2 ottobre a Menfi con il cabaret di Massimo Spata. È possibile prenotare il proprio posto attraverso il sito .