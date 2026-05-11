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Triscina, viabilità nel caos e polemiche. Lentini: "Ho sempre manifestato la mia personale contrarietà al progetto fognario"

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del 2026-05-11

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Immagine articolo: Triscina, viabilità nel caos e polemiche. Lentini: "Ho sempre manifestato la mia personale contrarietà al progetto fognario"

Continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei lettori sulle criticità legate alla viabilità della borgata di Triscina, mentre cresce anche la preoccupazione per le vasche di accumulo che, secondo il progetto redatto a livello ministeriale, dovrebbero essere collocate a ridosso dell’arenile. Abbiamo ascoltato il parere del Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, che ha chiarito, la posizione dell'attuale Amministrazione ed ha riferito la sua idea personale.

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    • "A Triscina si stanno facendo le opere fognarie e siccome le fognature non si possono fare come si fa l'operazione al ginocchio con la con con entrando in con un buchetto bisogna scavare e si staendo questo. Dopodiché io mi meraviglio che nessuno de non solo gli abitanti di Triscina, ma anche di vecchi esponenti degli uffici tecnici, anche di tanti politici del passato, si è posto questo problema nel 2009 quando quest'opera è stata finanziata, nel 2015 quando è stato approvato il progetto esecutivo e in tutti gli anni successivi quando è stato appaltato e aggiudicato. Quando siamo arrivati noi c'era già l'impresa e noi siamo arrivati quando sono state consegnate le opere.

    La mia visione personale è che a Triscina secondo me non andava fatta la fognatura, però siccome siamo in violazione comunitaria, allora il governo prima il Comune che ha chiesto il finanziamento, poi il governo che l'ha dato e il governo che lo gestisce attraverso il commissario della depurazione ha ritenuto che queste opere andavano fatte, li stanno facendo e non c'è dubbio che quando si realizzano opere così importanti ci si crea un disagio.

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    • Ho sempre manifestato la mia contrarietà a questo intervento perché perché secondo me non risolve i problemi dell'inquinamento. Bisognava obbligare i proprietari invece a fare le vere fosse IMOF, le vere fosse IMOF e fare una verifica casa per casa se questa scelta veniva rispettata. Io non sono un tecnico, è una valutazione di chi non è tecnico. In ogni caso, essendo l'inflazione comunitaria, la fognatura diventava obbligatoria, tant'è che la gestisce il commissario del governo, non la gestisce il comune perché siamo in inflazione comunitaria".

    Come riferito dal Sindaco, entro il 31 maggio i lavori dovranno interrompersi e le ditte dovranno mettere nelle condizioni di consentire la viabilità in vista della stagione estiva. Intanto le proteste di residenti e villeggianti impazzano sui social. 

    Ascolta le dichiarazioni del Sindaco Lentini ai nostri microfoni

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    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    09 Maggio - Il lettore scrive: "Perdita idrica in via Crispi dopo continui lavori e scavi"

    03 Maggio - Il lettore scrive: "In pieno centro storico è uno scempio. Sono indignato e sconcertato"

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