  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-11

Commenti
Immagine articolo: Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

Tra degrado, passerelle improvvisate e ostacoli lungo il percorso, la discesa a mare della zona Mokambo – “Via 5” – continua a sollevare proteste e preoccupazioni. Un accesso che dovrebbe garantire sicurezza e inclusione si trasforma invece, ogni giorno, in un rischio concreto per anziani, bambini, persone con disabilità e famiglie.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Ci sono un anziano, un bambino, un disabile, una donna in gravidanza e non solo… che vorrebbero raggiungere la spiaggia senza rischiare di cadere o farsi male. A chi devono rivolgersi? Sembra l’inizio di una barzelletta, ma è invece l’interrogativo – serio e concreto – che molti cittadini e bagnanti si pongono osservando lo stato della discesa a mare in zona Mokambo, lungo la cosiddetta “Via 5”. Tra tavole sconnesse, passerelle improvvisate, erbacce e un accesso tutt’altro che sicuro, raggiungere la battigia diventa ogni giorno una piccola impresa. E a pagarne le conseguenze sono soprattutto le persone più fragili: anziani, famiglie con bambini piccoli, persone con disabilità o difficoltà motorie, ma anche semplici turisti che si aspettano un accesso decoroso e sicuro al mare.

    “Possibile – si chiede un residente – che nessuno intervenga prima che qualcuno si faccia male seriamente?” L’accesso al mare non rappresenta un lusso, ma un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti, soprattutto in una località balneare che vive anche di turismo e accoglienza. Perché oggi, più che una via verso il mare, quella discesa sembra un percorso ad ostacoli.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Camagna h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    09 Maggio - Il lettore scrive: "Perdita idrica in via Crispi dopo continui lavori e scavi"

    03 Maggio - Il lettore scrive: "In pieno centro storico è uno scempio. Sono indignato e sconcertato"

    21 Aprile - Il Lettore scrive: “Ostacolo in carreggiata”. Appello dei cittadini all’Amministrazione

    I più letti

    Due sedicenni investiti a Castelvetrano, caccia agli occupanti della Panda bianca

    A S. Ninfa inaugura e-Medical Center Poliambulatorio specialistico. Strumentazione all’avanguardia e team di giovani medici

    Auto si ribalta sulla SP 81 direzione Triscina: 56enne trasportata in ospedale

    Castelvetrano, tentato furto in un negozio del centro: indagano le forze dell’ordine

    Marinella, giovane toro morto rinvenuto sulla spiaggia fra gli scogli. Difficoltose le operazioni di recupero

    Giancontieri P1