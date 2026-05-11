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Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

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di: Redazione - del 2026-05-11

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Continuano i disagi in via Partanna a Castelvetrano, dove i lavori in corso stanno creando notevoli difficoltà alla circolazione stradale e alla quotidianità di residenti e commercianti della zona. Tra polvere, traffico rallentato e proteste sempre più frequenti, cresce il malcontento di chi vive e lavora nell’area commerciale interessata dai cantieri.

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    • Molti cittadini si chiedono quando termineranno gli interventi, sottolineando come Castelvetrano sembri ormai diventata un cantiere a cielo aperto senza sosta. I rallentamenti alla viabilità, soprattutto nelle ore di punta, stanno causando lunghe code e disagi anche alle attività commerciali della zona, penalizzate dalla difficoltà di accesso.

    A far discutere è anche la scarsa presenza della polizia municipale per la gestione del traffico. Secondo quanto segnalato da alcuni residenti, soltanto una pattuglia dei vigili urbani sarebbe stata avvistata in via Partanna durante le ultime giornate di maggiore criticità. I cittadini chiedono maggiore organizzazione, controlli più frequenti e soprattutto chiarezza sui tempi di conclusione dei lavori, nella speranza che la situazione possa tornare presto alla normalità.

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    • Sui disagi serve anche un po’ di pazienza: meglio qualche minuto in più nel traffico oggi che continuare a lamentarsi domani per strade piene di buche. Probabilmente una comunicazione più chiara sui lavori in corso avrebbe però consentito agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi, riducendo i disagi.

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