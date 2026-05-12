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Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

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di: Redazione - del 2026-05-12

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Immagine articolo: Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

Castelvetrano continua a fare i conti con il problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. A segnalarlo è un lettore che denuncia la situazione presente tra via San Martino e via Mazzini, dove i marciapiedi sarebbero diventati vere e proprie discariche a cielo aperto. Particolarmente critica, secondo la segnalazione, anche l’area dietro la cancellata dell’ex mercatino ittico, dove continuano ad accumularsi sacchetti di immondizia lasciati da ignoti.

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    • “Ma esiste una squadra di vigili urbani che possa, attraverso il contenuto dei sacchetti, risalire agli autori di questi abbandoni?”, si chiede il lettore, che domanda inoltre se nella zona siano presenti sistemi di videosorveglianza utili a contrastare il fenomeno.

    La segnalazione evidenzia come il servizio di raccolta effettuato dalla Sager venga svolto regolarmente e con puntualità, ma sottolinea anche che, purtroppo, il senso civico di alcuni cittadini continua a mancare, vanificando gli sforzi per mantenere pulita la città.

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    Il lettore scrive

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

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    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

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