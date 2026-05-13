Campobello, tenta di sparare a due parenti in officina: bloccato dai carabinieri

di: Redazione - del 2026-05-13

Un uomo è stato fermato dai carabinieri dopo avere tentato di aprire il fuoco contro alcuni parenti all’interno di un’officina meccanica a Campobello di Mazara. In base a una prima ricostruzione dei fatti, il sospettato si sarebbe presentato armato di pistola e avrebbe cercato di colpire due familiari presenti nella struttura.

Determinante l’intervento dei militari dell’Arma, che sono riusciti a bloccare l’uomo prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Il fermato è stato condotto in caserma, dove sono in corso gli accertamenti investigativi. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio e accertare le ragioni che hanno portato al gesto.