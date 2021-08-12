Castelvetrano, multe alle imprese per il mancato ripristino del manto stradale dopo gli scavi

di: Redazione - del 2026-05-14

Diverse imprese impegnate nei lavori stradali in città sono state multate e segnalate alla Prefettura per non avere ripristinato il manto stradale dopo la conclusione degli interventi. La conferma arriva dalla Polizia municipale, che negli ultimi giorni ha intensificato i controlli sui cantieri aperti nel territorio comunale.

Secondo quanto emerso, le sanzioni già elevate ammonterebbero complessivamente a diverse migliaia di euro. Al centro delle verifiche vi sono soprattutto i casi in cui, dopo gli scavi effettuati per lavori ai sottoservizi, le carreggiate non sono state riportate alle condizioni originarie, causando disagi e potenziali rischi per la circolazione.

In alcuni casi, spiegano dagli uffici competenti, le aziende titolari degli interventi avrebbero affidato il ripristino dell’asfalto a ditte esterne. Proprio queste ultime, però, avrebbero spesso disatteso gli impegni assunti, lasciando incomplete le opere di sistemazione stradale.

L’attività di controllo rappresenta comunque un segnale preciso da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici tecnici, che continuano a monitorare l’esecuzione dei lavori pubblici e il rispetto degli obblighi previsti dopo gli interventi sulle strade cittadine.