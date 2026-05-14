SS115, due morti in scontro tra moto e auto

di: Redazione - (fonte: BeliceNews.it) - del 2026-05-14

(ph. tratta da video Rmk Notizie)

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la strada statale 115, nel tratto compreso tra le contrade San Giorgio e Macauda, nel territorio di Sciacca. Secondo le prime informazioni, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra una moto di grossa cilindrata e un’autovettura.

Il bilancio provvisorio è di due vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti.

Aggiornamento: Due turisti americani di 25 anni - secondo quanto riporta il GdS nella versione online - hanno perso la vita in uno scontro tra la loro moto e un’auto sulla statale 115 tra Sciacca e Ribera, al chilometro 128+500. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.30. I due giovani viaggiavano su una Kymco Agility 125 che si è scontrata con un’Audi Q5, ribaltatasi sul terreno attiguo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco e polizia Stradale di Sciacca. La statale è stata chiusa al traffico. Gli agenti stanno cercando di rintracciare i familiari delle vittime.