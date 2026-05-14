  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

SS115, due morti in scontro tra moto e auto

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - (fonte: BeliceNews.it) - del 2026-05-14

Commenti
Immagine articolo: SS115, due morti in scontro tra moto e auto

(ph. tratta da video Rmk Notizie)

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la strada statale 115, nel tratto compreso tra le contrade San Giorgio e Macauda, nel territorio di Sciacca. Secondo le prime informazioni, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra una moto di grossa cilindrata e un’autovettura.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il bilancio provvisorio è di due vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti.

    Aggiornamento: Due turisti americani di 25 anni - secondo quanto riporta il GdS nella versione online - hanno perso la vita in uno scontro tra la loro moto e un’auto sulla statale 115 tra Sciacca e Ribera, al chilometro 128+500. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.30. I due giovani viaggiavano su una Kymco Agility 125 che si è scontrata con un’Audi Q5, ribaltatasi sul terreno attiguo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco e polizia Stradale di Sciacca. La statale è stata chiusa al traffico. Gli agenti stanno cercando di rintracciare i familiari delle vittime.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Camagna h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Due sedicenni investiti a Castelvetrano, caccia agli occupanti della Panda bianca

    Scontro auto-scooter, individuata la conducente della Panda. Indagini ancora in corso

    Auto si ribalta sulla SP 81 direzione Triscina: 56enne trasportata in ospedale

    Campobello, tenta di sparare a due parenti in officina: bloccato dai carabinieri

    SS115, due morti in scontro tra moto e auto

    Giancontieri P1