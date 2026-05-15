S. Ninfa, domani l’inaugurazione del poliambulatorio specialistico “e-Medical Center Poliambulatorio”

di: Publiredazionale - del 2026-05-15

Tutto pronto a Santa Ninfa per l'inaugurazione di domani, sabato 16 maggio alle ore 18:30, del nuovo poliambulatorio specialistico “e-Medical Center Poliambulatorio”, situato in Viale Pio La Torre 99.

La struttura nasce con l’obiettivo di offrire servizi sanitari specialistici moderni ed efficienti, mettendo a disposizione dei cittadini professionalità qualificate e tecnologie all’avanguardia. All’interno del centro saranno attive numerose branche specialistiche, tra cui cardiologia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, ortopedia, pneumologia, psicologia, urologia, oncologia, gastroenterologia e molte altre, oltre a servizi di ecografie HD ed esami diagnostici di base.

Direttore sanitario della struttura sarà Dott. Nicola Pantano, professionista dalla consolidata esperienza nel settore sanitario, già punto di riferimento a Palermo con il Poliambulatorio Orione.

A sottolinearlo è il rappresentante della struttura, Luciano Pellicane, che ha dichiarato: “Il nostro poliambulatorio specialistico vuole essere non soltanto un punto di riferimento nella sanità per i nostri concittadini e per i residenti del territorio vicino, ma vuole essere anche un’opportunità per dei giovani professionisti medici, i quali hanno accettato di buon grado la nostra richiesta di collaborazione. Abbiamo acquistato attrezzature di ultimissima generazione che consentiranno screening e diagnosi mirati”.

L’inaugurazione rappresenterà un momento importante per l’intera comunità santaninfese e vedrà la partecipazione delle istituzioni locali. Saranno infatti presenti il sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri, e il sacerdote Don Giacinto, che impartirà la benedizione alla nuova struttura.

Il nuovo centro osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, mentre il sabato sarà aperto dalle 9:00 alle 13:00.

Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare il numero 0924 534532 oppure il 333 1522253 anche tramite WhatsApp. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale E-Medical Center

La presenza di tutti coloro che vorranno partecipare è particolarmente gradita. Tutta la cittadinanza è invita a partecipare.