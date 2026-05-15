Traffico illecito di rifiuti, blitz tra Trapani e Marsala: sequestri e indagati

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-15

(ph. immagini di repertorio)

Blitz all’alba tra Trapani e Marsala nell’ambito di un’indagine sul presunto traffico illecito di rifiuti ferrosi. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Trapani sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, ha portato a perquisizioni, sequestri e controlli in diverse aree delle due città.

Le indagini, avviate nel 2025, avrebbero fatto emergere un sistema organizzato di raccolta e smistamento abusivo di rottami metallici gestito da due soggetti trapanesi, indagati per traffico illecito di rifiuti, con il coinvolgimento di altre 18 persone accusate di gestione non autorizzata di rifiuti. Secondo gli investigatori, il materiale veniva raccolto e successivamente conferito presso un impianto di smaltimento marsalese. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati sei automezzi e varie attrezzature ritenute funzionali all’attività illecita. Alle attività hanno partecipato anche Vigili del Fuoco, tecnici ARPA Sicilia, specialisti di informatica forense, oltre a un elicottero e due droni della Polizia di Stato.

Resta fermo il principio della presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.