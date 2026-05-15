Castelvetrano, emergenza idrica: comunicata nuova turnazione

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-15

Emergenza idrica a Castelvetrano, dove il Comune ha disposto una rimodulazione temporanea dei turni di erogazione dell’acqua potabile a causa di un guasto ad alcuni impianti di captazione. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a utilizzare l’acqua in maniera responsabile e parsimoniosa, vista la ridotta disponibilità nelle vasche di distribuzione.

Secondo il nuovo calendario, la distribuzione idrica sarà suddivisa in due zone: La Zona A – Centro sarà servita nei giorni 16, 18, 20, 22 e 24 maggio, mentre la Zona B – Periferia nei giorni 17, 19, 21, 23 e 25 maggio.

L’apertura della rete idrica è prevista ogni giorno dalle 7:30 alle 10:00. Dal Comune fanno sapere che eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche al servizio saranno comunicati nei prossimi giorni.