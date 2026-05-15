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Gattino viaggia per 120 chilometri nel motore di un’auto: salvato a Castelvetrano

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di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2026-05-15

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gattino 2026

In foto: gattino 2026 (ph. ansa.it)

Un gattino nascosto nel vano motore di un’auto a noleggio ha percorso oltre 120 chilometri da Palermo al Trapanese, sopravvivendo al viaggio lungo l’autostrada senza conseguenze.

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    • Protagonisti della vicenda due turisti tedeschi diretti in vacanza - come riporta Ansa.it - nel territorio trapanese a bordo di una Skoda presa a noleggio nel capoluogo siciliano. Durante il tragitto la coppia ha avvertito dei miagolii provenire dalla parte anteriore della vettura. Dopo una sosta e alcuni tentativi andati a vuoto per recuperare l’animale, i due hanno proseguito fino all’agriturismo Case di Latomie, dove avevano prenotato il soggiorno.

    Una volta arrivati nella struttura, il personale è riuscito a far uscire il piccolo felino dal vano motore dopo diversi tentativi. Il gattino, apparso in buone condizioni nonostante il lungo viaggio, è stato poi adottato da Mariella Centonze, titolare dell’agriturismo, che lo ha chiamato Adolf per una macchia nera sopra la bocca simile a un baffo.

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