Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

di: Redazione - del 2026-05-14

Un grosso pino situato all’interno del Parco delle Rimembranze, nella zona che costeggia la via Tagliata, sarebbe a rischio cedimento. A segnalare la situazione è l’ex assessore al Verde pubblico, Paolo Manuzza, che lancia un appello agli uffici comunali affinché intervengano tempestivamente.

“Da cittadino chiedo che venga effettuato un controllo prima che l’albero possa cadere — afferma Manuzza —. Si tratta di un pino di grandi dimensioni che, probabilmente a causa delle abbondanti piogge invernali, avrebbe perso stabilità nel terreno”.

Secondo la segnalazione, le radici dell’albero sarebbero già parzialmente esposte e il tronco apparirebbe inclinato verso la via Tagliata, situazione che potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per automobilisti e pedoni che transitano nella zona.