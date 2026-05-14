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Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

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di: Redazione - del 2026-05-14

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Immagine articolo: Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

Un grosso pino situato all’interno del Parco delle Rimembranze, nella zona che costeggia la via Tagliata, sarebbe a rischio cedimento. A segnalare la situazione è l’ex assessore al Verde pubblico, Paolo Manuzza, che lancia un appello agli uffici comunali affinché intervengano tempestivamente.

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    • “Da cittadino chiedo che venga effettuato un controllo prima che l’albero possa cadere — afferma Manuzza —. Si tratta di un pino di grandi dimensioni che, probabilmente a causa delle abbondanti piogge invernali, avrebbe perso stabilità nel terreno”.

    Secondo la segnalazione, le radici dell’albero sarebbero già parzialmente esposte e il tronco apparirebbe inclinato verso la via Tagliata, situazione che potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per automobilisti e pedoni che transitano nella zona.

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