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Marinella, tra mare, templi e natura: l’idea di un piccolo paradiso botanico in piazza Stazione

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di: Redazione - del 2026-05-14

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Immagine articolo: Marinella, tra mare, templi e natura: l’idea di un piccolo paradiso botanico in piazza Stazione

Marinella di Selinunte è un luogo speciale dove mare, storia e natura convivono in perfetta armonia. Proprio da questo amore per il territorio nasce l’idea dell'artista castelvetranese RoD'A, alias Rosalba D'Arienzo di trasformare Piazza Stazione in un piccolo orto botanico permanente, capace di valorizzare ancora di più il borgo marinaro e l’area vicina al parco archeologico.

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    • Il progetto immagina grandi aiuole arricchite con piante grasse e specie esotiche provenienti da diverse parti del mondo, accompagnate da schede botaniche scientifiche accessibili a residenti e turisti. Un percorso tra natura e conoscenza, dove i colori e i profumi delle fioriture renderebbero la piazza un’oasi suggestiva durante tutto l’anno.

    L’idea prevede anche il recupero della casetta della ferrovia, da destinare a esposizioni permanenti, mostre tematiche ed eventi dedicati alla natura, al mare, all’arte e alla cultura locale. Un punto d’incontro tra scienza, creatività e turismo, capace di trasformare Piazza Stazione in una nuova attrazione culturale per Selinunte.

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