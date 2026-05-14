Triscina, auto sbanda e finisce fuori strada lungo la Circonvallazione

di: Redazione - del 2026-05-14

Auto finisce fuori strada nella strada della circonvallazione a Triscina. Non è chiara la dinamica del sinistro. Sembra che ad accorgersi del sinistro siano stati i passanti che hanno chiamato i soccorsi. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, un giovane castelvetranese di 24 anni M.R., nel primo pomeriggio di oggi, a bordo di una Volskswagen Polo è finito fuori strada, pare per evitare l'impatto con un cane. Per fortuna solo tanta paura e qualche lieve ferita.