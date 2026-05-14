Prezzo petrolio previsioni 2026: lo scenario dalla chiusura di Hormuz per il secondo semestre

di: Giovanni Borrelli - del 2026-05-14

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Fare previsioni sul prezzo del petrolio in questo 2026 è un esercizio che mette in difficoltà anche i migliori analisti del settore. Non perché manchino i modelli: di modelli di previsione del mercato petrolifero ce ne sono tantissimi, che tengono conto della domanda globale, dei livelli di produzione dell'OPEC+, delle scorte strategiche, dei dati macroeconomici. Il problema è che tutti questi modelli si basano su un'assunzione fondamentale: che le rotte marittime principali funzionino. E da febbraio 2026, da quando il conflitto USA-Iran ha di fatto chiuso lo Stretto di Hormuz, questa assunzione non vale più.

La situazione attuale è chiara nella sua durezza. Il Brent oscilla tra 95 e 107 dollari al barile, con il WTI che segue a qualche dollaro di distanza. L'AIE ha stimato che la chiusura dello Stretto abbia rimosso circa 14 milioni di barili al giorno dall'offerta globale: quasi il 14% della produzione mondiale totale. I produttori del Golfo che non dipendono dalla rotta di Hormuz, principalmente l'Arabia Saudita, hanno aumentato la produzione sfruttando la capacità in eccesso disponibile. Ma quella capacità extra non è infinita e non basta a compensare un deficit così grande. Il mercato è strutturalmente corto di petrolio, e questa condizione non si risolve nel breve periodo indipendentemente dall'evoluzione del conflitto.

Le previsioni degli analisti si articolano chiaramente su due scenari principali, e la distanza tra i due è impressionante. Lo scenario ottimistico, che prevede un accordo diplomatico USA-Iran entro l'estate 2026 con una graduale riapertura di Hormuz al traffico petrolifero commerciale, indica un Brent che potrebbe scendere gradualmente verso 80-85 dollari entro fine anno. In questo caso, la Banca Mondiale stima una media annuale del Brent attorno agli 86 dollari. Le pressioni inflazionistiche si allenterebbero, la BCE non sarebbe costretta ad alzare ulteriormente i tassi, e la crescita europea e italiana potrebbe tornare su un percorso più solido. Scenario che era quello prevalente a inizio 2026, prima che la chiusura di Hormuz rimescolasse le carte.

Lo scenario pessimistico è quello che gli operatori di mercato sembrano prezzare con crescente attenzione nelle ultime settimane. Goldman Sachs ha pubblicato una nota in cui dichiara che prezzi del Brent sopra i 100 dollari potrebbero protrarsi fino al 2027. La logica è questa: anche se il conflitto nel Golfo Persico si risolvesse diplomaticamente nei prossimi mesi, il ripristino della piena capacità produttiva nella regione e la riapertura dei flussi attraverso Hormuz richiederebbe comunque mesi di lavoro tecnico, diplomatico e logistico. Le petroliere che hanno modificato le rotte, le infrastrutture portuali che hanno ridotto le operazioni, i contratti di fornitura che sono stati ridisegnati: tutto questo richiede tempo per tornare alla normalità. Nel frattempo i prezzi resterebbero elevati. In uno scenario ancora più avverso, con attacchi alle infrastrutture petrolifere dei paesi del Golfo che non dipendono da Hormuz, gli analisti più pessimisti non escludono un Brent tra 130 e 140 dollari.

Per la Sicilia occidentale, e per Castelvetrano in particolare, le implicazioni di questi scenari sono molto concrete. Il territorio è una delle principali aree olivicole e viticole d’Italia, con un’agricoltura di qualità che esporta olio extravergine, vino e altri prodotti tipici verso i mercati europei e internazionali. Tutta questa produzione dipende dal gasolio per i trattori e le macchine agricole, dai trasporti su gomma per la distribuzione, dagli imballaggi in plastica derivati dal petrolio. Un petrolio stabilmente sopra i 100 dollari significa costi di produzione e logistica più alti per almeno un anno, con effetti sulla competitività delle esportazioni locali rispetto ai concorrenti di paesi con strutture di costo diverse.

I dati dell’ISTAT sulle imprese agricole siciliane mostrano che i costi energetici e logistici rappresentano in media il 18-22% dei costi totali di produzione. Un aumento del 60% del prezzo del petrolio rispetto a un anno fa, che è quello che stiamo vivendo, si traduce quindi in un aumento dei costi totali nell’ordine dell’11-13%: non banale per imprese che lavorano spesso su margini ridotti.

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