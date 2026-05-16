  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Muore a 75 anni Pietro Inzirillo, ex vigile urbano molto conosciuto

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-16

Commenti
Immagine articolo: Muore a 75 anni Pietro Inzirillo, ex vigile urbano molto conosciuto

È morto all’età di 75 anni Pietro Inzirillo, ex vigile urbano molto conosciuto in città. L’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso nella sua abitazione di Marinella di Selinunte, dove viveva da solo. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa tra amici, conoscenti ed ex colleghi, suscitando cordoglio nella comunità di Castelvetrano. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15:30 presso la Chiesa della Tagliata.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Camagna h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Castelvetrano piange il 41enne Antonio Tummarello dopo un grave incidente. Un giovane papà e grande lavoratore

    SS115, due morti in scontro tra moto e auto

    Campobello, tenta di sparare a due parenti in officina: bloccato dai carabinieri

    Muore a 75 anni Pietro Inzirillo, ex vigile urbano molto conosciuto

    Campobello, nuovi dettagli sul tentato omicidio. 77enne posto ai domiciliari

    Giancontieri P1