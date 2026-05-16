Muore a 75 anni Pietro Inzirillo, ex vigile urbano molto conosciuto
di: Redazione - del 2026-05-16
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È morto all’età di 75 anni Pietro Inzirillo, ex vigile urbano molto conosciuto in città. L’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso nella sua abitazione di Marinella di Selinunte, dove viveva da solo.
La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa tra amici, conoscenti ed ex colleghi, suscitando cordoglio nella comunità di Castelvetrano. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15:30 presso la Chiesa della Tagliata.