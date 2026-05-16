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Castelvetrano, ordinanze per incendi e zanzare: obblighi e divieti fino al 31 ottobre

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di: Redazione - del 2026-05-16

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Immagine articolo: Castelvetrano, ordinanze per incendi e zanzare: obblighi e divieti fino al 31 ottobre

Castelvetrano rafforza le misure di prevenzione in vista dell’estate con due ordinanze sindacali dedicate alla sicurezza ambientale e alla tutela della salute pubblica. Con l’ordinanza antincendi n. 22 del 12 maggio 2026, il Comune impone entro il 15 giugno la pulizia di terreni, aree incolte e spazi verdi privati, con la rimozione di sterpaglie, vegetazione secca e rifiuti potenzialmente infiammabili. Dal 15 maggio al 31 ottobre sarà vietato accendere fuochi, salvo specifiche combustioni controllate autorizzate.

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    • Parallelamente, con l’ordinanza n. 23 del 14 maggio 2026, l’Amministrazione comunale ha disposto misure contro la proliferazione delle zanzare, in particolare della zanzara tigre e della zanzara comune, per prevenire rischi sanitari legati a virus come Dengue, West Nile e Chikungunya. Tra le prescrizioni figurano l’eliminazione dei ristagni d’acqua, la manutenzione di tombini e grondaie e l’esecuzione di trattamenti larvicidi.

    Le disposizioni resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2026 e prevedono sanzioni amministrative per i trasgressori. Il Comune ha inoltre annunciato campagne informative per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della collaborazione nella prevenzione dei rischi ambientali e sanitari.

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