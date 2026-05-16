Castelvetrano, ordinanze per incendi e zanzare: obblighi e divieti fino al 31 ottobre

di: Redazione - del 2026-05-16

Castelvetrano rafforza le misure di prevenzione in vista dell’estate con due ordinanze sindacali dedicate alla sicurezza ambientale e alla tutela della salute pubblica. Con l’ordinanza antincendi n. 22 del 12 maggio 2026, il Comune impone entro il 15 giugno la pulizia di terreni, aree incolte e spazi verdi privati, con la rimozione di sterpaglie, vegetazione secca e rifiuti potenzialmente infiammabili. Dal 15 maggio al 31 ottobre sarà vietato accendere fuochi, salvo specifiche combustioni controllate autorizzate.

Parallelamente, con l’ordinanza n. 23 del 14 maggio 2026, l’Amministrazione comunale ha disposto misure contro la proliferazione delle zanzare, in particolare della zanzara tigre e della zanzara comune, per prevenire rischi sanitari legati a virus come Dengue, West Nile e Chikungunya. Tra le prescrizioni figurano l’eliminazione dei ristagni d’acqua, la manutenzione di tombini e grondaie e l’esecuzione di trattamenti larvicidi.

Le disposizioni resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2026 e prevedono sanzioni amministrative per i trasgressori. Il Comune ha inoltre annunciato campagne informative per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della collaborazione nella prevenzione dei rischi ambientali e sanitari.