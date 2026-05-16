Castelvetrano piange il 41enne Antonio Tummarello dopo un grave incidente. Un giovane papà e grande lavoratore

di: Redazione - del 2026-05-16

Castelvetrano piange Antonio Tummarello venuto a mancare all’età di 41 anni in conseguenza dell’aggravarsi delle condizioni dovute ad un incidente avvenuto lo scorso 24 Aprile mentre si trovava in campagna a bordo del suo trattore dove aveva urtato contro un grosso ramo d’albero.

L’uomo era stato trasferito al trauma Center di palermo per trauma cranico ma sin dall’inizio le condizioni erano apparse gravissime. Le condizioni di salute di Antonio si sono aggravate e ieri è venuto il decesso nonostante l’impegno dei medici nel tentativo di salvare l’uomo. Antonio lavorava nella Marina Militare, ma aveva una grande passione per la campagna. Lascia la moglie e due figli piccoli. Da tutti conosciuto come un gran lavoratore, amante della natura, un bravo papà e una persona sempre disponibile ed educata. Antonio aveva dato il consenso all’espianto degli organi.

I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 15:30 presso la chiesa San Francesco di Paola

Al Papà Francesco, ai fratelli Enzo, Fabio, Roberto vanno sentite condoglianze da parte della Redazione.