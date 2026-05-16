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Castelvetrano piange il 41enne Antonio Tummarello dopo un grave incidente. Un giovane papà e grande lavoratore

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di: Redazione - del 2026-05-16

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Immagine articolo: Castelvetrano piange il 41enne Antonio Tummarello dopo un grave incidente. Un giovane papà e grande lavoratore

Castelvetrano piange Antonio Tummarello venuto a mancare all’età di 41 anni in conseguenza dell’aggravarsi delle condizioni dovute ad un incidente avvenuto lo scorso 24 Aprile mentre si trovava in campagna a bordo del suo trattore dove aveva urtato contro un grosso ramo d’albero.

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    • L’uomo era stato trasferito al trauma Center di palermo per trauma cranico ma sin dall’inizio le condizioni erano apparse gravissime. Le condizioni di salute di Antonio si sono aggravate e ieri è venuto il decesso nonostante l’impegno dei medici nel tentativo di salvare l’uomo. Antonio lavorava nella Marina Militare, ma aveva una grande passione per la campagna. Lascia la moglie e due figli piccoli. Da tutti conosciuto come un gran lavoratore, amante della natura, un bravo papà e una persona sempre disponibile ed educata. Antonio aveva dato il consenso all’espianto degli organi.

    I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 15:30 presso la chiesa San Francesco di Paola

    Al Papà Francesco, ai fratelli Enzo, Fabio, Roberto vanno sentite condoglianze da parte della Redazione.

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