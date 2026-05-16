Fermata una 500L con 14 studenti a bordo, segnalazione alla Procura minorile

di: Redazione - del 2026-05-16

In foto: 500 L scuolabus (ph. Palermo.Repubblica.it)

Una Fiat 500L (come da foto tratta da Palermo.Repubblica.it) trasformata in uno scuolabus improvvisato è stata fermata dalla polizia a Palermo durante l’orario di uscita dalle scuole. All’interno dell’auto gli agenti hanno trovato 14 bambini, tutti di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Il controllo è stato effettuato da una volante del commissariato San Lorenzo nella zona dello Zen. Alla guida del veicolo c’era una donna di 40 anni che, secondo quanto accertato dagli agenti, stava accompagnando i minori su richiesta dei rispettivi genitori.

Durante gli accertamenti, infatti, i poliziotti hanno contattato le famiglie dei ragazzi, che hanno confermato di aver affidato alla donna il compito di prelevare i figli da scuola e riaccompagnarli a casa. Per l’automobilista sono però scattate le sanzioni previste dal Codice della strada relative al trasporto di persone, in particolare per il superamento del numero massimo consentito di passeggeri e per il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza.

I bambini sono stati successivamente affidati ai genitori, mentre la polizia ha trasmesso una segnalazione alla Procura per i minorenni di Palermo per gli approfondimenti del caso.