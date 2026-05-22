Santa Ninfa, docenti dal Capuana ad Argo: l’esperienza Erasmus apre nuove prospettive

di: Mariano Pace - del 2026-05-22

L’Europa entra nelle aule dell’Istituto Comprensivo Capuana grazie all’esperienza di job shadowing che le docenti Silvana Glorioso, referente Erasmus+, e Marinella Roppolo (entrambe nella foto in copertina) stanno vivendo ad Argo, presso il 4th Gymnasium, istituto che accoglie studenti dai 12 ai 15 anni. Si tratta di un momento di grande valore per la comunità scolastica santaninfese, perché rappresenta un’importante occasione di crescita professionale, confronto culturale e apertura internazionale.

Attraverso il programma Erasmus+, infatti, la scuola ha la possibilità di osservare da vicino metodologie didattiche differenti, nuovi approcci educativi e modelli organizzativi che arricchiscono il bagaglio umano e professionale dei docenti coinvolti, con ricadute positive sull’intera comunità scolastica.

«Stiamo avendo la possibilità – evidenziano le docenti Glorioso e Roppolo – di toccare con mano una diversa modalità d’insegnamento e un modo differente di intendere l’inclusione, sicuramente molto distante dal nostro modello italiano».

Un’esperienza intensa e profonda, che sta offrendo numerosi spunti di riflessione, soprattutto sul tema dell’inclusione scolastica. Silvana Glorioso, che ricopre anche il ruolo di referente per l’inclusione dell’istituto, aggiunge: «È difficile comprendere il loro modo di intendere la disabilità. Per certi aspetti sembra di tornare indietro di almeno vent’anni rispetto al percorso che la scuola italiana ha costruito nel tempo».

Particolarmente forte e toccante è stata anche la visita alle cosiddette “classi speciali” presenti nel sistema scolastico greco. «Ogni parola aggiunta potrebbe essere sbagliata», commentano con grande sensibilità le due insegnanti, sottolineando quanto l’esperienza vissuta abbia lasciato spazio soprattutto alla riflessione personale e professionale.

Piena soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica Gentile Maria Letizia, che ha evidenziato «l’importanza delle esperienze Erasmus+ come strumento fondamentale per l’innovazione educativa, il confronto tra sistemi scolastici europei e la crescita culturale dell’intera istituzione scolastica».

L’esperienza ad Argo continua, dunque, a rappresentare un prezioso momento di formazione sul campo, destinato a lasciare un segno importante nel percorso professionale delle docenti coinvolte e nella visione educativa dell’Istituto Comprensivo “Capuana”.