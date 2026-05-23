Castelvetrano ricorda, Nino Cordio, il pittore-amico santaninfese

di: Salvatore Di Chiara - del 2026-05-23

A pochi chilometri da Castelvetrano, arroccata su un colle, sorge la ridente Santa Ninfa. È la terra di Nino Cordio, pittore e scultore del XX secolo. Nel piccolo borgo è stato allestito un museo in ricordo di un uomo che ha reso grande la nostra Sicilia. Voluto fortemente dall’amministrazione locale e istituito nel 2008 (otto anni dopo la scomparsa dello stesso Cordio), custodisce ben 200 opere. Varcata la porta di accesso, cambia l’umore. L’approccio è fondamentale.

Trascinati (nel vero senso della parola) dal silenzio, proviamo a cadenza lenta a ripercorrerne le tappe. Non è affatto semplice, anzi, la visita può (e non deve) assumere forme rudi. Non esiste tempo né spazio che incida minimamente. È il momento di entrare (letteralmente) dentro la collezione, quella che darà atto alla conoscenza (e riconoscenza). I dipinti sono autentici, trasmettono pace interiore. L’essere umano retrocede “a nullità” di fronte alla solarità degli stessi. L’impressionismo francese ha rivestito un ruolo fondamentale con l’uso di colori morbidi. Il percorso mediterraneo è quello che prevale.

La chiave di lettura si chiama “sicilianità”. La differenza la fanno i soggetti tradizionali: fiori e natura. Anche l’ambiente. I primi danno la sensazione di averli già visti in qualche mostra precedente. Sensazioni “scacciate” dalla meravigliosa interpretazione delle linee. Forme che raggiungono la massima enfasi artistica. Non mancano le suggestioni. Sì, di piccole cose di “casa nostra” che danno “vita” a ispirazioni di sensi profondissimi e portatrici di storie millenarie.

“Nature morte abbellite”, rinfrancate dalla leggerezza del pennello. Lo stesso, o gli stessi, che si trovano in una stanza a parte. Strumenti e colori rimasti intatti. Erano pronti per… un nuovo dipinto, un nuovo spunto. Lui - Nino - un genio. Un talento tutto d’un pezzo. Una vita artistica vissuta tra la capitale (Roma) e le campagne umbre. Una sorta di contrasto tra due poli diversi. Da un lato il caos, l’evoluzione della specie, la calca umana concentrata, mentre dall’altro la quiete. L’ambiente è stato uno dei cavalli di battaglia, anche al di fuori del contesto lavorativo. Oltre ad aver rivestito la carica di Ispettore Onorario dei Beni Culturali,

Cordio amava nella fattispecie quelli naturali (ambienti). Tra le 200 opere figurano alcune sculture. Dotate di pragmatismo e attenzione, le stesse rispecchiano lucentezza, eleganza e precisione. E poi c'è la lettura. Di Sciascia, Guttuso, Camilleri e del poeta De Vita. Lo stesso Sciascia diceva di lui: “L’acquaforte a colori (e non parliamo di quella colorata a mano, anche se di Chagall) mi ha sempre suscitato diffidenza: quella a una sola lastra e in cui i valori vengono di volta in volta, per ogni impressione, distribuiti nelle varie parti [...]”. “Ma questa mia diffidenza ogni volta svanisce davanti alle acqueforti a colori di Nino Cordio; nulla che mi ricordi, nel debito e negli affetti, la litografia”.

Nino Cordio rappresentava il tratto fine di una Sicilia in fermento. La lontananza era solo apparente, di luoghi, mai negli affetti. Testimonianze tratte e portate durante le 30 mostre internazionali o eventi vari (Orestiadi o “Ciminiere” di Catania). Adesso c’è il museo che rispecchia parole e fatti. Esalta le sue doti singolari. Il nostro ruolo è quello di testimoni, non giudici. E basta solo questo. L'attuale amministrazione santaninfese (con in testa il giovane sindaco Ferreri) ha provveduto al rinnovamento della struttura. È un atto dovuto e meritevole. Un ricordo legato a un personaggio straordinario, figlio di una terra ricca di talento. Per duecento opere che meritano la giusta visibilità.