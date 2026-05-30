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Il Controcorrente di Mazara incoronato da Alessandro Borghese a “4 Ristoranti”

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di: Redazione - del 2026-05-30

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Immagine articolo: Il Controcorrente di Mazara incoronato da Alessandro Borghese a “4 Ristoranti”

Bartolomeo Marmoreo, titolare del ristorante Controcorrente di Mazara, ha conquistato la vittoria nella puntata di “4 Ristoranti” condotta da Alessandro Borghese. In gara anche gli altri ristoranti La BettolaAntica Sicilia e Altavilla, che si sono contesi il titolo in una sfida all’ultimo piatto.

Grande emozione per una vittoria che premia la cucina ed il lavoro di tutto lo staff, dove lavora Teresa Saluto, Sous Chef castelvetranese, visibilmente commossa e in lacrime di gioia, mentre riceveva una pioggia di telefonate e messaggi di congratulazioni da amici e parenti.

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