Scandalo ritardi referti Asp Trapani, la perizia: "Pazienti privati del diritto all'informazione"

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2026-06-04

Si è concluso l'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sui ritardi nella consegna dei referti istologici all'Asp di Trapani. Il gip Massimo Corleo ha acquisito la perizia che analizza il caso dei circa 3 mila esami accumulati e consegnati con ritardi anche superiori agli otto mesi. Secondo i consulenti nominati dal giudice, il sistema sanitario avrebbe mostrato gravi carenze nel monitoraggio degli esami, nella comunicazione tra reparti e nella presa in carico dei pazienti. La relazione evidenzia l'assenza di controlli efficaci sullo stato dei campioni e dei referti, situazione che avrebbe privato molti pazienti del diritto a conoscere tempestivamente il proprio stato di salute.

I periti sottolineano inoltre che le responsabilità non sarebbero limitate al laboratorio di Anatomia patologica, ma coinvolgerebbero anche i reparti che avevano in cura i pazienti, dove sarebbero mancati adeguati sistemi di verifica e sollecito.

L'inchiesta, che coinvolge 19 tra medici, infermieri e operatori sanitari degli ospedali di Trapani e Castelvetrano, era nata dopo la denuncia della docente mazarese Maria Cristina Gallo, deceduta lo scorso ottobre dopo aver atteso per otto mesi l'esito del proprio esame istologico. Gli atti passeranno ora alla Procura, che valuterà le conclusioni della perizia e le eventuali responsabilità.