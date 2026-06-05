Triscina, rete fognaria: al via gli interventi di asfaltatura

di: Redazione - del 2026-06-05

Dopo settimane di polemiche e disagi segnalati da cittadini e commercianti a causa dei lavori per la realizzazione della rete fognaria, oggi a Triscina sono iniziati gli interventi di asfaltatura delle strade interessate dai cantieri. Si tratta, al momento, della posa dell'asfalto temporaneo, ma rappresenta comunque un segnale concreto di ripresa e di ritorno alla normalità per una località che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con notevoli difficoltà nella viabilità e nelle attività quotidiane.

Triscina, nel corso della sua storia, ha spesso vissuto vicende penalizzanti che ne hanno rallentato lo sviluppo e messo alla prova residenti e operatori economici. Tuttavia, la comunità ha sempre dimostrato grande capacità di reagire, difendere il proprio territorio e ripartire con determinazione.

Anche i disagi legati a questi lavori dovranno trasformarsi in un'opportunità per il futuro. L'obiettivo è quello di consegnare ai cittadini una Triscina più moderna, efficiente e vivibile, senza rinunciare a quella bellezza che da sempre la contraddistingue e che tutti conoscono e amano. L'avvio dell'asfaltatura segna dunque una tappa importante di un percorso ancora in corso, ma che lascia intravedere una prospettiva positiva per l'intera borgata.