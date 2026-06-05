  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Triscina, rete fognaria: al via gli interventi di asfaltatura

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-06-05

Commenti
Immagine articolo: Triscina, rete fognaria: al via gli interventi di asfaltatura

Dopo settimane di polemiche e disagi segnalati da cittadini e commercianti a causa dei lavori per la realizzazione della rete fognaria, oggi a Triscina sono iniziati gli interventi di asfaltatura delle strade interessate dai cantieri. Si tratta, al momento, della posa dell'asfalto temporaneo, ma rappresenta comunque un segnale concreto di ripresa e di ritorno alla normalità per una località che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con notevoli difficoltà nella viabilità e nelle attività quotidiane.

Triscina, nel corso della sua storia, ha spesso vissuto vicende penalizzanti che ne hanno rallentato lo sviluppo e messo alla prova residenti e operatori economici. Tuttavia, la comunità ha sempre dimostrato grande capacità di reagire, difendere il proprio territorio e ripartire con determinazione.

Anche i disagi legati a questi lavori dovranno trasformarsi in un'opportunità per il futuro. L'obiettivo è quello di consegnare ai cittadini una Triscina più moderna, efficiente e vivibile, senza rinunciare a quella bellezza che da sempre la contraddistingue e che tutti conoscono e amano. L'avvio dell'asfaltatura segna dunque una tappa importante di un percorso ancora in corso, ma che lascia intravedere una prospettiva positiva per l'intera borgata.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Camagna h2
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Angela Market H2 dal 12 novembre

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Castelvetrano, scontro tra auto e trattore in via Partanna

    Un’ischemia cardiaca ha spezzato la vita in Portogallo alla giovane Sofia Barillà. Dolore anche a CVetrano

    Messina Denaro, un nuovo pentito dichiara: nel mirino un avvocato massone e la "Miss X"

    Tragedia in Portogallo: muore la 20enne palermitana Sofia Barillà. Numerosi post di cordoglio sui social

    Forte terremoto al largo della Calabria: scossa di 6.2 magnitudo avvertita anche in Sicilia

    Effeviauto P1 dal 5 giugno