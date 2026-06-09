Incidente sulla SP13 a Castelvetrano: due auto coinvolte, feriti in ospedale

di: Redazione - del 2026-06-09

Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la SP13, in contrada Zangara, dove si sono scontrate una Fiat Tipo e una Volkswagen Golf. I conducenti dei due veicoli, identificati con le iniziali L.R. e B.G., sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo le prime indiscrezioni, alla base dell’incidente potrebbe esserci il mancato rispetto del diritto di precedenza da parte di uno dei due mezzi.