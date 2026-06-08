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Marinella, via i contenitori non autorizzati dalle aree del litorale

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-08

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Immagine articolo: Marinella, via i contenitori non autorizzati dalle aree del litorale

Il Sindaco di Castelvetrano ha emanato l’Ordinanza n. 30 dell’8 giugno 2026 che dispone la rimozione urgente dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti urbani collocati senza autorizzazione nelle vie del litorale di Marinella di Selinunte.

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    • Il provvedimento interessa in particolare le strade che si affacciano sulle spiagge e sull’area marina, tra cui Via Marco Polo, Via Pigafetta e Via Antoniotto Usodimare. La V Direzione Organizzativa – Servizi a Rete ed Ambiente è stata incaricata di rimuovere i contenitori non autorizzati, i rifiuti presenti al loro interno e quelli eventualmente abbandonati nelle immediate vicinanze.

    L’ordinanza richiama il rispetto delle precedenti disposizioni comunali in materia di gestione dei rifiuti e prevede il supporto della Polizia Municipale per l’esecuzione delle operazioni. L’obiettivo è tutelare il decoro urbano e l’ambiente nelle aree costiere di Marinella di Selinunte.

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