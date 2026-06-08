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Santa Ninfa, incendio di interfaccia domato dopo tre ore: un operatore intossicato

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di: Redazione - del 2026-06-08

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Immagine articolo: Santa Ninfa, incendio di interfaccia domato dopo tre ore: un operatore intossicato

Un incendio di interfaccia si è sviluppato oggi nell'area di Asse del Belice, richiedendo un lungo intervento delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le fiamme sono state avvistate alle ore 13:30 dalla squadra di pattugliamento dell'ANVVFV di Santa Ninfa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:30, dopo circa tre ore di intenso lavoro.

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    • Secondo una prima valutazione, l'incendio potrebbe avere origine dolosa. Nell'area interessata dal rogo erano infatti presenti numerosi rifiuti abbandonati, tra cui spazzatura, materiale plastico, vetro e copertoni, elementi che hanno alimentato le fiamme e generato una densa colonna di fumo tossico.

    Sul posto sono intervenute anche le squadre della Protezione Civile di Santa Ninfa e di Mazara del Vallo, che hanno collaborato nelle attività di contenimento e bonifica dell'area. Durante l'intervento, un operatore ha accusato sintomi di intossicazione dovuti all'inalazione dei fumi tossici prodotti dalla combustione dei copertoni, nonostante l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

    Le associazioni intervenute sottolineano la necessità di una bonifica immediata dell'area, considerata la presenza diffusa di rifiuti e materiali altamente inquinanti. Viene inoltre rivolto un appello alla cittadinanza affinché si eviti l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e qualsiasi comportamento che possa favorire l'innesco di incendi. La tutela dell'ambiente e la sicurezza della collettività dipendono anche dal senso civico di ciascuno.

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