  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Solidarietà e impegno sociale: i Club Service sostengono la Comunità Alloggio “Il Gabbiano” di Castelvetrano

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-08

Commenti
Immagine articolo: Solidarietà e impegno sociale: i Club Service sostengono la Comunità Alloggio “Il Gabbiano” di Castelvetrano

Una straordinaria dimostrazione di collaborazione e impegno sociale ha visto protagonisti i Club Service di Castelvetrano (Kiwanis, Rotary, Lions, Inner Wheel, Fidapa e Fildis ) che hanno unito le proprie forze per realizzare una serata di Carnevale solidale finalizzata alla raccolta di fondi a sostegno della Comunità Alloggio per Minori “Il Gabbiano” di Castelvetrano.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’iniziativa, caratterizzata da una grande partecipazione e da un forte spirito di condivisione, ha permesso di raccogliere una significativa somma che è stata interamente devoluta alla struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’accoglienza, la tutela e il sostegno dei minori in situazioni di fragilità. I Club Service coinvolti desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, partecipando con entusiasmo e sensibilità.

    Ogni contributo, piccolo o grande, ha rappresentato un gesto di vicinanza verso i ragazzi ospiti della comunità, confermando che la solidarietà è un valore capace di unire e generare speranza. Questa iniziativa rappresenta non solo un sostegno materiale, ma anche un messaggio di attenzione e affetto verso i giovani accolti da “Il Gabbiano”, affinché possano guardare al futuro con maggiore serenità e fiducia.

    I Club Service del territorio rinnovano il proprio impegno a promuovere attività e progetti che mettano al centro il bene comune, nella convinzione che la collaborazione sia la chiave per costruire una comunità sempre più inclusiva e solidale.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Camagna h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Castelvetrano, incidente tra auto e moto in via Campobello: scooter avvolto dalle fiamme

    Carcassa di cavallo senza testa affiora sulla spiaggia di Tre Fontane

    Castelvetrano, le telecamere contro l’abbandono dei rifiuti: primi risultati positivi

    Marinella, la ruspa torna a casa dopo la protesta dei pescatori. Presenti i Carabinieri

    Processo al medico Tumbarello, pubblicate le motivazioni della condanna: “Sapeva di curare Messina Denaro”