Nuova Folgore, prende forma il progetto rossonero: in arrivo mister, direttore sportivo e nuovi acquisti

di: Redazione - del 2026-06-08

La ASD Nuova Folgore Castelvetrano 2024 ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare tifosi e appassionati sui passi avanti compiuti in vista della prossima stagione. La società ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione di un titolo di Promozione proveniente da una società del territorio. Il passaggio diventerà ufficiale il prossimo 15 giugno, data di apertura della finestra federale dedicata ai trasferimenti dei titoli sportivi, che resterà attiva fino al 15 luglio.

Sul fronte tecnico, il club ha inoltre definito l’intesa con il nuovo allenatore, che sarà presentato nei prossimi giorni insieme al nuovo direttore sportivo. Parallelamente, la dirigenza ha già raggiunto accordi con diversi calciatori, ma gli annunci ufficiali arriveranno dopo il 30 giugno, quando termineranno i vincoli con le rispettive società di appartenenza.

Nel comunicato, la Folgore ha ribadito la volontà di costruire una squadra ambiziosa e competitiva, capace di onorare la tradizione rossonera e riaccendere l’entusiasmo della piazza. La società ha infine rivolto un appello ai tifosi affinché continuino a sostenere il progetto, definito come l’inizio di una nuova e importante pagina della storia della Folgore.