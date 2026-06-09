Il lettore scrive: "Telecamere contro l'abbandono dei rifiuti e nei pressi di Museo e Biblioteca?"

di: Redazione - del 2026-06-09

Si continua a parlare dell'efficacia delle telecamere contro l'abbandono dei rifiuti, ma in città esistono ancora zone dove il degrado è sotto gli occhi di tutti. È il caso di via La Croce e di un tratto di via Garibaldi, a pochi passi dal Museo e dalla Biblioteca-Museo, dove l'abbandono selvaggio della spazzatura si ripete con preoccupante regolarità. Le foto scattate l'8 giugno testimoniano una situazione che merita attenzione e interventi concreti. Riceviamo e pubblichiamo nota di un nostro lettore.

"In un vostro recente articolo mi è capitato di legge che, grazie all'uso di telecamere, è stato possibile migliorare la lotta all'abbandono selvaggio dei rifiuti. Beh sarebbe opportuno invitare le forze dell'ordine di risolvere il problema in un punto nevralgico della città ove costantemente ed interrottamente abbandonano spazzatura. Si tratta della via La Croce, a fianco della Biblioteca-Museo e della via Garibaldi numero civico 62, pochi metri dopo il Museo. Non è un bello spettacolo affacciarsi della finestra della sala lettura della biblioteca e vedere quello che si vede nella foto, e neppure per i turisti che visitano il nostro museo. Le foto sono di stamane 8 giugno. Non ho potuto fotografare il munnizzaro della via Garibaldi perchè stavano lavorando per la posa dei cavi".