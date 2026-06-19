Salemi, grande attesa per la "Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-19

Salemi si prepara ad accogliere una nuova edizione de “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”, l’appuntamento dedicato all’amore, ai ricordi e alla bellezza dei piccoli centri italiani. La manifestazione si svolgerà sabato 20 giugno 2026 nel suggestivo scenario del centro storico di Salemi, con un ricco programma di iniziative pensate per cittadini e visitatori.

La serata sarà un viaggio tra emozioni, tradizioni e cultura: dalle ore 17.00, nel centro storico, spazio alle “Vetrine d’Amore” a cura di Pro Centro Storico. Alle 18.30 in Piazza Libertà si terrà l’iniziativa “Nel ricordo di Antonino Messina”, con la donazione di un defibrillatore a cura del Rotary Club Salemi. A partire dalle 21.30, sempre in Piazza Libertà, il pubblico potrà assistere a “L’Amore per i ricordi”, spettacolo con coreografia a cura di Danzarkè Salemi. Seguiranno, dalle 21.45, i suggestivi “Balconi d’Amore”, con tradizionali serenate accompagnate dal Gruppo Folkloristico “Nuova Sicilia Bedda” e la partecipazione dei “Calandra & Calandra”, insieme a letture e poesie d’amore curate da Fidapa Salemi, A.G.A. e XAIPE.

La manifestazione proseguirà con il "laboratorio dolci" a cura del progetto Donn’Arte, mentre dalle 22.00 alle 24.00 sarà possibile visitare i Musei aperti, con ingresso gratuito, a cura della Città di Salemi. Dalle 22.30 il borgo si animerà con “Borgo in Musica”, tra live music e dj set nelle diverse location del centro storico: Extra Bar, U' Toccu, Palazzo Monroy & Kuddura, Bar Crystal.

La conclusione della serata sarà affidata a un momento particolarmente emozionante: alle 23.55 al Castello Normanno/Svevo si terranno “Brindisi, bacio e canti d’amore”, a cura della Pro Loco Salemi, A.G.A. e Gruppo Musicale Evergreen.

“La Notte Romantica rappresenta un’occasione per celebrare il valore dei nostri borghi, la memoria delle comunità e il legame profondo con i luoghi che custodiscono storie e identità”, sottolinea il Sindaco Vito Scalisi. L’evento è promosso dall’Assessorato al Turismo e dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Città di Salemi, in collaborazione con le realtà associative del territorio. Salemi vi aspetta per una notte speciale, dove il fascino del borgo incontra la magia dell’amore.



Informazioni: Ufficio Turistico / Pro Loco Salemi – Tel. 0924 981426