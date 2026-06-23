Selinunte, grande successo per "Corpi", l'opera di Giuseppe Ivan Undari tra teatro, musica e danza

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-23

Venerdì sera, alle ore 21, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Selinunte, è andata in scena "Corpi", opera scritta da Giuseppe Ivan Undari e pubblicata da Edizioni Progetto Cultura nel 2026. Lo spettacolo ha proposto al pubblico un intenso percorso artistico capace di intrecciare parola, musica e movimento, offrendo una riflessione profonda sulla morte di Gesù di Nazareth, condizione umana, sull'esposizione alla contingenza.

Ad accompagnare il testo, le musiche originali di Fabio Pecorella e Mariella Zancana, che hanno contribuito a creare un'atmosfera di grande coinvolgimento emotivo. Sul palco si sono alternati gli interpreti Antonino Cappadonna, Francesco Caronna, Angie Juliett, Morgana Roma e Mariano Santangelo, protagonisti di una performance apprezzata dal pubblico presente.

Fondamentale anche il contributo dei musicisti Eduardo La Scala al violoncello, Alessandra Graziano al flauto, Fabio Pecorella al pianoforte e Mariella Zancana al pianoforte, che hanno dato vita a un raffinato dialogo tra musica e parola. Le coreografie, curate dalla maestra Elvira Biondo, hanno arricchito ulteriormente la rappresentazione, conferendo dinamismo e forza espressiva all'intera messa in scena. L'evento ha riscosso grande partecipazione e consenso, confermando il valore culturale di iniziative che scelgono luoghi di straordinario pregio storico e archeologico come il Parco Archeologico di Selinunte per promuovere arte, cultura e spettacolo dal vivo.