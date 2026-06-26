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Teatro Triscina, sabato in scena magico spettacolo della Dancing for Dream dedicato all’universo Walt Disney. Ingresso gratuito ed emozioni garantite

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di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-06-26

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Immagine articolo: Teatro Triscina, sabato in scena magico spettacolo della Dancing for Dream dedicato all’universo Walt Disney. Ingresso gratuito ed emozioni garantite

Sabato sera, l'appuntamento è con la magia. A partire dalle ore 20:30, il Teatro Franco Franchi di Triscina aprirà le sue porte per uno spettacolo straordinario, a ingresso gratuito, organizzato dalla Dancing for Dream di Sara Messina Denaro e Mario Cecinati.

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    • Protagonisti assoluti della serata saranno gli allievi della scuola di ballo Dancing for Dream. Attraverso la danza e la musica, i giovani ballerini daranno vita a una performance pensata per emozionare il pubblico di ogni età: dai più piccoli, che vivranno la magia delle storie Disney, ai più grandi, che verranno trasportati in un viaggio nostalgico e toccante tra i ricordi dell'infanzia.

    Lo spettacolo si propone come un tributo all'universo Walt Disney, un mondo capace di accomunare intere generazioni. Ancora oggi, grazie alla forza immortale delle sue storie, Disney riesce a scaldare i cuori, e sabato sera questo spirito prenderà forma sul palco di Triscina.
    "Stasera il nostro spettacolo si trasformerà in un castello incantato", spiegano gli organizzatori e maestri di ballo Sara e Mario. Il pubblico sarà condotto in un viaggio attraverso i grandi classici e le produzioni moderne, dove ogni passo di danza sarà un omaggio a un ricordo o a un'emozione condivisa.

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    • L’evento non è solo una performance artistica, ma il coronamento di un percorso lungo 15 anni. Generazioni di atleti hanno allacciato le scarpe, imparando a danzare con disciplina e passione, arrivando a conquistare traguardi prestigiosi in Italia e all'estero. Seguendo la filosofia di Walt Disney, secondo cui "se puoi sognarlo, puoi farlo", la serata si preannuncia come un'esperienza capace di unire la comunità all'insegna dell'arte.

    L'appuntamento è per sabato sera, alle ore 20:30, presso il Teatro Franco Franchi di Triscina. Un evento imperdibile dove, per una notte, la musica e la danza ci ricorderanno che i sogni sono fatti per essere realizzati.

     

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