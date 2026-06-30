Marinella, rinnovato fino al 12 luglio traffico chiuso dalle 21:30 alle 1:00 nei weekend

di: Redazione - del 2026-06-30

L'Amministrazione comunale di Castelvetrano ha disposto proroga ad una precedente delibera riguardante la chiusura al traffico veicolare a Marinella durante i fine settimana. Lo ha riferito alla nostra redazione l'assessore Salvatore Ingrasciotta, comunicando che il provvedimento sarà prorogato fino a sabato 12 luglio. Anche per i prossimi weekend, quindi, la circolazione sarà interdetta nella fascia oraria compresa tra le 21:30 e l'1:00, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità dell'area pedonale e una più sicura gestione dei flussi di residenti e visitatori.

Dal 13 luglio, salvo modifiche, dovrebbe invece entrare in vigore la Zona a Traffico Limitato (ZTL). Tra le novità previste c'è l'attivazione di un servizio di navette che seguirà un percorso più esteso rispetto all'attuale trenino turistico, raggiungendo anche via Cavallaro. La nuova soluzione è stata studiata per superare i limiti del trenino, che non può transitare oltre le aree urbane della borgata, garantendo così un collegamento più ampio e funzionale.