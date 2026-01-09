Passo a due al Pirandello di Agrigento, Fabrizio Ferracane presenta il film "Leonora addio"

di: Redazione - del 2026-01-09

(ph. foto tratta da Video Mediaset Infinity)

Fresco del grande successo ottenuto alla prima puntata della nuova fiction "A Testa Alta" con Sabrina Ferilli, l'attore castelvetranese, Fabrizio Ferracane presenterà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20 la proiezione della pellicola "Leonora addio" di Paolo Taviani.

Dalla scena allo schermo. Con grandi ospiti e capolavori cinematografici al Teatro Pirandello di Agrigento si parte con Passo a due, Il Teatro al Cinema, il Cinema in Teatro a cura di Gianluca Arnone e Roberta Torre, un viaggio appassionante attraverso le pellicole che hanno catturato la magia del Teatro. Un progetto che nasce da un'intuizione semplice ma fertile: accostare film che raccontano il teatro - nelle sue forme, nei suoi fantasmi, nelle sue memorie e reinvenzioni - a conversazioni vive con coloro che, dentro questi film, hanno dato corpo, voce e visione a quella rappresentazione. Perché il teatro, più di ogni altra arte, esiste nella relazione, nell'incontro; e il cinema, specchio moltiplicato del reale, ne raccoglie spesso le tracce, le ombre, le riscritture.

Al Pirandello prende forma così una piccola stagione di dialoghi e visioni, un itinerario tra film che del teatro fanno memoria, scena, ossessione, carne. Ogni serata prevede un incontro pubblico con protagonisti d'eccezione della durata di 40/45 minuti circa, moderato dal curatore della sezione Gianluca Arnone, e a seguire la proiezione del film presentato.