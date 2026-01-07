Castelvetrano Ricorda, Libertas Trinacria: lo storico spareggio di Salemi

di: Salvatore Di Chiara - del 2026-01-07

“Chi la dura la vince”. Uno dei classici detti calza a pennello con i fatti accaduti nel giugno del 1987. Se la nostra amata Folgore retrocedeva dall’Interregionale in Promozione (non esisteva il campionato di Eccellenza), la seconda squadra di Castelvetrano balzava alle cronache dei tempi per i risultati ottenuti. La Libertas Trinacria del Presidente Tonino Fiore, dopo un lungo campionato nelle posizioni di vertice, raggiunse i tanto agognati spareggi. Il secondo posto - nel torneo di Seconda Categoria - alle spalle del più quotato Menfi valse ai ragazzi di Mister Pernice lo spareggio (in campo neutro) contro il forte Balestrate.

Da ricordare durante la stagione le sfide epiche contro il Salemi e il Gibellina. La settimana prima dell’incontro fu vissuta con grande trepidazione. Smaltita (provvisoriamente) l’amarezza per la tribolata stagione dei folgorini, ben 500 castelvetranesi prepararono l’esodo in quel di Salemi. Dal canto loro, il Balestrate era una squadra di tutto rispetto. Forte, dotata di calciatori di categoria superiore. Ecco uno stralcio dell’intervista al Presidente: “È stato un anno intenso, duro sotto ogni punto di vista. Manca l’ultimo atto, quello decisivo, non possiamo fallire per regalare una gioia al pubblico castelvetranese”.

Anche il mister, cauto come sempre, aveva sensazioni positive. In una giornata estiva (prima domenica di giugno) venne disputata “la Partita”, entrata di diritto nelle cronache calcistiche. I castelvetranesi scesero in campo con i seguenti calciatori: Martino, Notarnicola, Giancontieri, Pasini, Giliberti, Marzullo S., Marzullo G., Raineri, Critti, Romano (dall’81 Ferro) e Foscari (dal minuto ‘80 Cimarosa). I palermitani si schierarono con: Muscolino, Timpa, Orlando, Vitale G., Lo Grasso, Imbrunnone, Noto, Marchese, Monticciolo, Cavataio e Mangiapane (dal minuto ‘53 Gueccia).

Sin dalle prime battute i castelvetranesi presero in mano le redini del gioco e al settimo minuto, l’attaccante Critti infilò il portiere palermitano. Dopo un paio di situazioni pericolose, la squadra di Pernice ebbe una supremazia territoriale. Fino al minuto ‘81 quando, al termine di un’azione ben imbastita, Marzullo G. chiuse i giochi a favore dei castelvetranesi. E fu proprio in quell’istante, dopo la seconda sostituzione, che i palermitani iniziarono la caccia all’uomo. Minuti di totale follia, calciatori colpiti, tifosi imbestialisti e dopo un paio di minuti, l’arbitro fischiò la conclusione della gara (in anticipo - per scappare negli spogliatoi). Il bollettino di guerra consegnò otto feriti tra i calciatori (Notarnicola, Foscari, Bellafiore, Lipido, Cimarosa, Critti e Marzullo G.), dirigenti e l’allenatore della Trinacria. Lo stesso presidente attaccò gli avversari, apostrofati come indegni e privi di etica calcistica. Dopo una decina di giorni tra rimbalzi di colpe, il giudice sportivo decretò la vittoria a tavolino dei castelvetranesi. Per quanto riguarda il Balestrate, le pene furono severissime. Oltre ai calciatori Marchese (sei giornate) e Monticciolo (tre), fu squalificato lo stadio Evola di Balestrate per un anno intero.

Nonostante il ritardo della sentenza e con una promozione ottenuta, il commento del presidente fu raggiante. “Vittoria meritata. Prima sul campo e poi nel verdetto. Un successo frutto di grande impegno, nonostante Mister Pernice abbia deciso di lasciarci per motivi personali. È la prima volta che una seconda squadra castelvetranese raggiunge la Prima Categoria. Il mio obiettivo è quello di allestire un buon organico per ben figurare nella categoria superiore. L’ossatura della squadra verrà riconfermata, apportando piccole modifiche. Inoltre, spero di organizzare un’amichevole di lusso contro la Primavera dell’Inter (con l’aggiunta di un paio di elementi della prima squadra)”. E all’orizzonte… un possibile scenario (immaginario) impensabile: il derby contro la Folgore.

Le foto si riferiscono all'anno 1986, in alto al centro, 1983, a sinistra e 1989 a destra.