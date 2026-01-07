  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano Ricorda, Libertas Trinacria: lo storico spareggio di Salemi

Resta sempre aggiornato

di: Salvatore Di Chiara - del 2026-01-07

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano Ricorda, Libertas Trinacria: lo storico spareggio di Salemi

“Chi la dura la vince”. Uno dei classici detti calza a pennello con i fatti accaduti nel giugno del 1987. Se la nostra amata Folgore retrocedeva dall’Interregionale in Promozione (non esisteva il campionato di Eccellenza), la seconda squadra di Castelvetrano balzava alle cronache dei tempi per i risultati ottenuti. La Libertas Trinacria del Presidente Tonino Fiore, dopo un lungo campionato nelle posizioni di vertice, raggiunse i tanto agognati spareggi. Il secondo posto - nel torneo di Seconda Categoria - alle spalle del più quotato Menfi valse ai ragazzi di Mister Pernice lo spareggio (in campo neutro) contro il forte Balestrate.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Da ricordare durante la stagione le sfide epiche contro il Salemi e il Gibellina. La settimana prima dell’incontro fu vissuta con grande trepidazione. Smaltita (provvisoriamente) l’amarezza per la tribolata stagione dei folgorini, ben 500 castelvetranesi prepararono l’esodo in quel di Salemi. Dal canto loro, il Balestrate era una squadra di tutto rispetto. Forte, dotata di calciatori di categoria superiore. Ecco uno stralcio dell’intervista al Presidente: “È stato un anno intenso, duro sotto ogni punto di vista. Manca l’ultimo atto, quello decisivo, non possiamo fallire per regalare una gioia al pubblico castelvetranese”.

    Anche il mister, cauto come sempre, aveva sensazioni positive. In una giornata estiva (prima domenica di giugno) venne disputata “la Partita”, entrata di diritto nelle cronache calcistiche. I castelvetranesi scesero in campo con i seguenti calciatori: Martino, Notarnicola, Giancontieri, Pasini, Giliberti, Marzullo S., Marzullo G., Raineri, Critti, Romano (dall’81 Ferro) e Foscari (dal minuto ‘80 Cimarosa). I palermitani si schierarono con: Muscolino, Timpa, Orlando, Vitale G., Lo Grasso, Imbrunnone, Noto, Marchese, Monticciolo, Cavataio e Mangiapane (dal minuto ‘53 Gueccia).

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Sin dalle prime battute i castelvetranesi presero in mano le redini del gioco e al settimo minuto, l’attaccante Critti infilò il portiere palermitano. Dopo un paio di situazioni pericolose, la squadra di Pernice ebbe una supremazia territoriale. Fino al minuto ‘81 quando, al termine di un’azione ben imbastita, Marzullo G. chiuse i giochi a favore dei castelvetranesi. E fu proprio in quell’istante, dopo la seconda sostituzione, che i palermitani iniziarono la caccia all’uomo. Minuti di totale follia, calciatori colpiti, tifosi imbestialisti e dopo un paio di minuti, l’arbitro fischiò la conclusione della gara (in anticipo - per scappare negli spogliatoi). Il bollettino di guerra consegnò otto feriti tra i calciatori (Notarnicola, Foscari, Bellafiore, Lipido, Cimarosa, Critti e Marzullo G.), dirigenti e l’allenatore della Trinacria. Lo stesso presidente attaccò gli avversari, apostrofati come indegni e privi di etica calcistica. Dopo una decina di giorni tra rimbalzi di colpe, il giudice sportivo decretò la vittoria a tavolino dei castelvetranesi. Per quanto riguarda il Balestrate, le pene furono severissime. Oltre ai calciatori Marchese (sei giornate) e Monticciolo (tre), fu squalificato lo stadio Evola di Balestrate per un anno intero.

    Nonostante il ritardo della sentenza e con una promozione ottenuta, il commento del presidente fu raggiante. “Vittoria meritata. Prima sul campo e poi nel verdetto. Un successo frutto di grande impegno, nonostante Mister Pernice abbia deciso di lasciarci per motivi personali. È la prima volta che una seconda squadra castelvetranese raggiunge la Prima Categoria. Il mio obiettivo è quello di allestire un buon organico per ben figurare nella categoria superiore. L’ossatura della squadra verrà riconfermata, apportando piccole modifiche. Inoltre, spero di organizzare un’amichevole di lusso contro la Primavera dell’Inter (con l’aggiunta di un paio di elementi della prima squadra)”. E all’orizzonte… un possibile scenario (immaginario) impensabile: il derby contro la Folgore.

    Le foto si riferiscono all'anno 1986, in alto al centro, 1983, a sinistra e 1989 a destra.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Castelvetrano piange Nino Gioia da tutti conosciuto come “Montesano”

    Si è spenta Erminia Sorrentino. Una vita tra pasticceria e famiglia

    Incidente mortale sulla SS188 nei pressi di una cantina, muore 42enne

    Partanna, importuna clienti di un locale ed aggredisce i carabinieri, arrestato 53enne

    Scambia abitazione per casa di appuntamento, anziana chiama i carabinieri