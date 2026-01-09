  • A3 dottor Gianni catalanotto
Santa Ninfa, auto si ribalta e finisce fuori strada. Uomo trasportato in Ospedale

del 2026-01-09

Immagine articolo: Santa Ninfa, auto si ribalta e finisce fuori strada. Uomo trasportato in Ospedale

Un incidente stradale si è verificato alle porte di Santa Ninfa. Un uomo di 51 anni, V. L., originario di Partanna, è rimasto incastrato tra le lamiere della propria auto dopo un violento sinistro. L’uomo viaggiava a bordo di una Giulietta Alfa Romeo proveniente da Partanna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, non si sarebbe fermato allo stop, invadendo l’altra corsia di marcia.

    • A seguito della manovra, il veicolo è uscito fuori strada, ribaltandosi in un terreno adiacente alla carreggiata.  Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che hanno operato in sinergia per estrarre il conducente dall’abitacolo. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.

    Le operazioni di soccorso sono state particolarmente delicate a causa della posizione del mezzo.  Una volta liberato, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e successivamente trasportato in ospedale  a Castelvetrano, per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono state rese note.

