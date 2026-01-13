Gibellina, cresce l’attesa per il concerto "Musicae Loci" di Max Gazzè & Calabria Orchestra

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-13

Cresce l'attesa per la due giorni che si terrà a Gibellina e che inaugura la cittadina belicina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026. Alle 21 di venerdì 16 gennaio si conclude con il grande concerto "Musicae Loci" di Max Gazzè & Calabria Orchestra in Musicae Loci, in piazza XV Gennaio 1968, con ingresso gratuito. Un live che fonde canzone d’autore, orchestrazione popolare e tradizioni territoriali, traducendo i temi identitari di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 in un linguaggio accessibile, contemporaneo e fortemente comunicativo, capace di generare partecipazione e risonanza.

Dalle ore 22.30, sempre in piazza XV Gennaio 1968, è, infine, previsto Città di Tebe, uno spettacolo pirotecnico progettato in dialogo con il contesto urbano e i temi della manifestazione, che chiude simbolicamente il programma inaugurale.