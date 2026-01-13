  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Gibellina, cresce l’attesa per il concerto "Musicae Loci" di Max Gazzè & Calabria Orchestra

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-13

Commenti
Immagine articolo: Gibellina, cresce l’attesa per il concerto "Musicae Loci" di Max Gazzè & Calabria Orchestra

Cresce l'attesa per la due giorni che si terrà a Gibellina e che inaugura la cittadina belicina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026. Alle 21 di venerdì 16 gennaio si conclude con il grande concerto "Musicae Loci" di Max Gazzè & Calabria Orchestra in Musicae Loci, in piazza XV Gennaio 1968, con ingresso gratuito. Un live che fonde canzone d’autore, orchestrazione popolare e tradizioni territoriali, traducendo i temi identitari di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 in un linguaggio accessibile, contemporaneo e fortemente comunicativo, capace di generare partecipazione e risonanza.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Dalle ore 22.30, sempre in piazza XV Gennaio 1968, è, infine, previsto Città di Tebe, uno spettacolo pirotecnico progettato in dialogo con il contesto urbano e i temi della manifestazione, che chiude simbolicamente il programma inaugurale. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "Da giorni via La Farina completamente al buio, pericolo per i pedoni"

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    I più letti

    Castelvetrano, auto si ribalta in via Saffi, ferito trasportato in ospedale

    Santa Ninfa, auto si ribalta e finisce fuori strada. Uomo trasportato in Ospedale

    Castelvetrano, furto nella notte ai danni di un altro distributore di carburanti

    Castelvetrano, tentano di forzare distributore automatico, denunciata una donna

    Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"