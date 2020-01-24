Castelvetrano, verifiche su manto stradale, amministrazione programma interventi

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-11

Il Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, congiuntamente al Vice Sindaco, ing. Mariano Palermo, e all’Assessore ai Lavori Pubblici, avv. Davide Brillo, rende noto che l’Amministrazione comunale, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute agli uffici da parte dei cittadini e a seguito di una diretta constatazione dello stato dei luoghi, ha avviato un’azione strutturata e puntuale sul tema delle condizioni del manto stradale urbano. È evidente come l’attuale stato di molte arterie cittadine sia il risultato di decenni di assenza di una programmazione organica degli interventi, oltre che di una lunga fase di incuria e di interventi frammentari che oggi rendono non più rinviabili scelte chiare e strutturate.

In tale quadro, l’Amministrazione comunale ha già assunto un preciso indirizzo politico-amministrativo con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 14 ottobre 2025, avente ad oggetto i lavori di manutenzione delle strade e delle fognature comunali per il biennio 2025-2026, ponendo le basi per una gestione programmata e continuativa degli interventi sul territorio.

Alla luce delle segnalazioni pervenute e delle criticità riscontrate, l’Amministrazione ha dato formale indirizzo alla V Direzione affinché proceda a un monitoraggio puntuale delle opere eseguite nel corso degli anni da ditte esterne che, a vario titolo, hanno effettuato interventi sui sottoservizi, verificando le condizioni dei ripristini del manto stradale successivi ai lavori. Qualora dalle verifiche dovesse emergere che i ripristini non siano stati eseguiti a regola d’arte, sarà richiesto alle ditte responsabili il ripristino integrale dei tratti di manto stradale interessati, nel rispetto degli obblighi assunti.

Parallelamente, gli uffici competenti stanno predisponendo un elenco delle strade comunali urbane, individuate secondo criteri di priorità, con particolare riferimento alle situazioni di maggiore urgenza e criticità. Nei prossimi giorni, l’Amministrazione comunale, di concerto con la V Direzione, procederà alla convocazione di un tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un piano di azione complessivo, sotto il profilo tecnico e finanziario, che consentirà di programmare e avviare gli interventi necessari.

L’obiettivo è quello di avviare, già nel breve periodo, un percorso concreto di recupero delle criticità più rilevanti, restituendo progressivamente sicurezza, funzionalità e decoro alla viabilità cittadina, nella consapevolezza che il tema del manto stradale rappresenta una priorità per la qualità della vita dei cittadini di Castelvetrano.