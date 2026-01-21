  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Dalla Grazia al Dramma Piano Recital al Selinus di Joseph-Maurice Weder

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-21

Commenti
Immagine articolo: Dalla Grazia al Dramma Piano Recital al Selinus di Joseph-Maurice Weder

Dalla Grazia al Dramma Piano Recital Un percorso musicale che attraversa tre mondi espressivi, tre modi di intendere il pianoforte come voce dell’animo umano sulle note di Mozart, Beethoven e Chopin eseguite dal pianista svizzero Joseph-Maurice Weder.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La Sonata in Do maggiore KV 330 di Mozart apre il recital con luce e naturalezza: equilibrio formale, cantabilità e leggerezza disegnano una musica di pura grazia, dove ogni gesto è chiarezza e armonia.

    Con Beethoven, nella Sonata in La bemolle maggiore op. 110, il linguaggio si fa più profondo e interrogativo. Il pianoforte diventa spazio di tensione interiore, di ricerca spirituale, fino alla straordinaria fusione di lirismo e architettura dell’Adagio con Fuga: una musica che guarda oltre la forma, verso l’essenza.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • La Sonata n. 2 op. 35 di Chopin conduce infine nel cuore del dramma romantico. Dal gesto solenne iniziale alla vertigine dello Scherzo, dalla struggente Marcia funebre al Finale spettrale e impetuoso, il pianoforte si trasforma in racconto tragico, intimo e visionario.

    Un piano recital costruito su un arco espressivo che va dalla grazia cristallina alla tensione più intensa che mostra come il pianoforte possa essere insieme bellezza, conflitto e poesia.

    Teatro Selinus – Castelvetrano 23 gennaio 2026 Ore 18:30 piano recital - Mozart, Beethoven e Chopin

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Gelateria Guarino H2 dal 14 gennaio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    20 Gennaio - Il lettore scrive: "Allarme del Liceo da molto fastidio specialmente di notte"

    19 Gennaio - Il lettore scrive: "In via Ruggero Settimo grossi tubi rendono impossibile il passaggio"

    14 Gennaio - Il lettore scrive: “La lastra in via Quintino Sella va rimossa”

    11 Gennaio - Il lettore scrive, via Garibaldi al buio da diversi giorni

    09 Gennaio - Il lettore scrive: "E' ora di smetterla con questa improvvisazione e degrado"

    I più letti

    Castelvetrano, allerta meteo diramata dalla Protezione civile per domani, scuole e uffici pubblici resteranno aperti

    Castelvetrano, violento scontro auto-furgone, sanitari del 118 sul posto

    Allerta maltempo, il Sindaco Lentini ordina la chiusura delle scuole oggi 20 gennaio

    Folgore, muore in Francia Brice Goupy l'attaccante atteso oggi a Castelvetrano

    Salemi, ruba l'incasso al suo titolare, denunciato 20enne straniero