Dalla Grazia al Dramma Piano Recital al Selinus di Joseph-Maurice Weder

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-21

Dalla Grazia al Dramma Piano Recital Un percorso musicale che attraversa tre mondi espressivi, tre modi di intendere il pianoforte come voce dell’animo umano sulle note di Mozart, Beethoven e Chopin eseguite dal pianista svizzero Joseph-Maurice Weder.

La Sonata in Do maggiore KV 330 di Mozart apre il recital con luce e naturalezza: equilibrio formale, cantabilità e leggerezza disegnano una musica di pura grazia, dove ogni gesto è chiarezza e armonia.

Con Beethoven, nella Sonata in La bemolle maggiore op. 110, il linguaggio si fa più profondo e interrogativo. Il pianoforte diventa spazio di tensione interiore, di ricerca spirituale, fino alla straordinaria fusione di lirismo e architettura dell’Adagio con Fuga: una musica che guarda oltre la forma, verso l’essenza.

La Sonata n. 2 op. 35 di Chopin conduce infine nel cuore del dramma romantico. Dal gesto solenne iniziale alla vertigine dello Scherzo, dalla struggente Marcia funebre al Finale spettrale e impetuoso, il pianoforte si trasforma in racconto tragico, intimo e visionario.

Un piano recital costruito su un arco espressivo che va dalla grazia cristallina alla tensione più intensa che mostra come il pianoforte possa essere insieme bellezza, conflitto e poesia.

Teatro Selinus – Castelvetrano 23 gennaio 2026 Ore 18:30 piano recital - Mozart, Beethoven e Chopin