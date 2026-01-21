Metope e sculture di Selinunte, incontro dedicato alle storie scolpite nella pietra venerdì 23 gennaio

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-21

Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 17,30, presso l’ex Convento dei Minimi di Castelvetrano, piazza Escrivà (già Matteotti) , nella sala del primo piano, si terrà un incontro dedicato alle metope e alla scultura greca. L’evento sarà dedicato alla valorizzazione della scultura greca, con un focus particolare sulle metope di Selinunte, straordinari reperti che rappresentano un patrimonio storico e artistico di inestimabile valore per la nostra comunità.

Nell’occasione la mostra permanente dei pannelli informativi attualmente collocata nel corridoio del primo piano dell’ex Convento, denominata “Galleria Salinas”, sarà integrata con l’esposizione di un nuovo pannello dedicato alla metopa di “Apollo e Dafne”. Nel corso dell’evento verrà proiettato un documentario RAI di cinquanta anni fa dedicato a Selinunte, filmato esplicativo, al fine di offrire ai partecipanti un’esperienza culturale completa e coinvolgente. Saranno altresì esposti una copia originale del volume Sélinonte (1910) di J. Hulot e G. Fougères e la sua versione italiana, e una copia anastatica del volume Vedute pittoriche degli antichi monumenti della Sicilia su disegni del Duca di Serradifalco (1843).

L’iniziativa si propone non solo di promuovere la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio archeologico locale, ma anche di valorizzare il Convento dei Minimi come spazio culturale e luogo di aggregazione, aprendo così nuove prospettive per un suo utilizzo futuro a beneficio della collettività. L’incontro è co-organizzato dal Club per l’UNESCO e dall’Archeo Club "Emì Selinios” con il Patrocinio del Comune di Castelvetrano.