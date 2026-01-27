  • A3 Conad
Danni ciclone Harry, Lentini: "Relazione danni oggetto di approvazione del governo regionale e nazionale"

di: Redazione - del 2026-01-27

Immagine articolo: Danni ciclone Harry, Lentini: "Relazione danni oggetto di approvazione del governo regionale e nazionale"

Il Sindaco Lentini ai microfoni di CNews.it, intervistato dal nostro Direttore Responsabile, Elio Indelicato, ha riferito sulle manovre amministrative a seguito dei danni a Marinella e Triscina causati dal ciclone Harry dei giorni scorsi.

    • "L'ex Onorevole Parrinello che oggi è il responsabile provinciale della protezione civile è venuto a fare un sopralluogo insieme al nostro tecnico architetto Pasquale Calamia in tutto il territorio per verificare i danni significativi che sono stati arrecati dalle mareggiate dal vento forte della di questo tifone che ha colpito la Sicilia anche la nostra la nostra costa. Proprio stamattina (ieri per chi legge ndr) ho firmato la relazione di sintesi dei danni che sono stati rilevati e che saranno oggetto poi di approvazione da parte del governo regionale, del governo nazionale". 

    "Al porticciolo turistico - ha dichiarato il primo cittadino castelvetranese - vi sono stati dei danni importanti, abbiamo previsto un importo di risarcimento di 2 milioni di euro che ci consentirà quindi di risanare il porto dai danni che ha subito, mettendolo in sicurezza ed renderlo quindi maggiormente agibile. Quindi non soltanto dragare ma sistemare. Poi c'è la un grosso danno ha subito la pedana linea di piazza Empedocle che è un posto importante per il turismo e per le attività commerciali ma anche per il godimento da parte dei turisti e dei cittadini della borgata di Marinella e abbiamo previsto un un danno di un intervento di 1 milione di euro da fare una ristrutturazione significativa molto importante di tutta la pedana di legno".

    "Per il Muraglione di Marinella - ha riferito Lentini - c'è depositato un progetto di oltre 30 anni fa che prevedeva l'eliminazione del muraglione e la realizzazione di una discesa a gradoni con la con la tenuta non attraverso qualificazione di cemento, ma con degli speciali teli che servivano a contenere il terreno per evitare la frana. Era una soluzione tecnica che mi dicono chi allora lo progettò, che io ho sentito qualche giorno fa che ancora sotto il profilo della metodologia in campo chiaramente sono migliorati i materiali, cioè ci sono materiali molto più avanzati, molto più sicuri, molto che danno maggiori garanzie. Quello potrebbe essere una soluzione".

