Carnevale 2026, Salemi e Vita insieme per la sfilata dei carri allegorici

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-28

Immagine articolo: Carnevale 2026, Salemi e Vita insieme per la sfilata dei carri allegorici

Torna il Carnevale 2026, promosso congiuntamente dai Comuni di Salemi e Vita e organizzato dalle associazioni H700 e Liberty24. L’evento si svolgerà il 14 febbraio a Vita e il 15 febbraio a Salemi, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Alla manifestazione prenderanno parte anche le associazioni Giovani di Salemi NG e A.M.A. Salemi, oltre alla storica maschera de “I Giardinieri di Salemi”, simbolo della tradizione carnevalesca locale.

    • Dopo anni di assenza, il Carnevale è stato riproposto lo scorso anno ottenendo un riscontro più che positivo, con una grande partecipazione di pubblico e un forte coinvolgimento delle comunità locali. Un successo che ha spinto le Amministrazioni comunali e le associazioni a confermare e rafforzare il progetto per l’edizione 2026.

    «Il Carnevale rappresenta una tradizione identitaria e un’importante occasione di aggregazione e promozione turistica – dichiarano congiuntamente i sindaci Scalisi e Riserbato e gli assessori al Turismo Crimi e Gucciardi dei Comuni di Salemi e Vita –. Il successo della scorsa edizione ha dimostrato quanto questo evento sia sentito e quanto la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare valore per il territorio».

    • Soddisfazione anche da parte degli organizzatori: «Riportare il Carnevale nelle nostre città è stata una sfida vinta grazie al lavoro di squadra e al sostegno delle Amministrazioni, delle associazioni Giovani di Salemi NG e A.M.A. Salemi, dei volontari, dei commercianti e dei cittadini – affermano i presidenti Caradonna e Daidone delle associazioni H700 e Liberty24 –. Il nostro obiettivo è far crescere ulteriormente la manifestazione, rendendola sempre più partecipata e attrattiva».

    Il Carnevale 2026 si conferma così un appuntamento centrale per la valorizzazione culturale e turistica del territorio, nel segno della collaborazione tra enti locali e associazioni.

  • Carnevale Salemi 2026 15 febbraio
    Il lettore scrive

